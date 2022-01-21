مع غياب صلاح وماني.. كلوب: ليفربول لن يكرر فوزه بسباعية على كريستال بالاس

لا يتوقع مدرب ليفربول، يورغن كلوب، تكرار فريقه للفوز الكبير الموسم الماضي على ملعب كريستال بالاس، عندما سحق النادي اللندني 7-0، قائلاً، اليوم الجمعة، إن هذا الانتصار الكبير كان حدثاً استثنائياً“.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة الأحد المقبل: ”بالاس وجد الاستقرار بقيادة مدربه باتريك فييرا، ويتوقع خوض معركة أمام فريق صعب يحتل المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي“.

وأضاف: ”هذا الفوز 7-0 يحدث مرة واحدة، عندما تحدث مثل هذه النتائج تكون حدثاً استثنائياً، ولا تتكرر عادة“.

وأضاف: ”تغير كريستال بالاس وتطور، يبدو الفريق مستقراً الآن، إنه فريق جيد حقاً في الدوري الممتاز، ويحقق بعض النتائج التي لا يحالفها التوفيق“.

ورغم غياب الهدافين البارزين محمد صلاح، وساديو ماني، لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية، يخوض ليفربول المباراة بثقة كبيرة بعد بلوغه نهائي كأس الرابطة عقب فوزه 2-0 على ملعب آرسنال، أمس الخميس.

وتابع: ”تألق اللاعبون الليلة الماضية، نشعر أننا بحالة جيدة حالياً، لكن يتعين علينا صنع أجواء مختلفة أمام كريستال بالاس؛ لأنهم لا يقدمون الهدايا“.

وأوضح: ”لاعب الوسط هارفي إليوت قد يعود للملاعب بعد فترة التوقف الدولي، بعد غيابه نحو خمسة شهور؛ بسبب خضوعه لجراحة في الكاحل“.

واختتم: ”لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين عاد للتدريبات، وقد ينضم للتشكيلة في مباراة الأحد عقب تعافيه من إصابة في الكاحل أبعدته عن مواجهة فريقه السابق آرسنال، خلال الفوز في إياب نصف نهائي كأس الرابطة“.