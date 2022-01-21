غوارديولا يمنح رياض محرز راحة أسبوع بعد خروج الجزائر من كأس الأمم الأفريقية

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الدولي الجزائري رياض محرز لن يكون مع الفريق في رحلته غدا السبت لمواجهة ساوثهامبتون بعد حصوله على راحة أسبوع إثر خروج منتخب بلاده مبكرا من كأس الأمم الأفريقية.

وأهدر محرز (30 عاما) قائد الجزائر ركلة جزاء في الهزيمة 3-1 أمام كوت ديفوار، ليودع حامل اللقب البطولة التي تستضيفها الكاميرون من دور المجموعات.

رياض محرز يهدر ركلة جزاء لمنتخب الجزائر وتعليق مثير من حفيظ دراجي (فيديو) https://t.co/bnJrjC58oe pic.twitter.com/ypLE2EcxkT — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عن محرز ”إنه في إجازة لمدة أسبوع، بعد خروج الجزائر من كأس الأمم الأفريقية حصل على تصريح بالراحة لمدة أسبوع، وسينضم للفريق الأسبوع المقبل“.

وأضاف غوارديولا أن نيثن آكي سيعود للتشكيلة لكن سيستمر غياب أولكسندر زينتشينكو بعد غياب اللاعبين عن الفوز على تشيلسي الأسبوع الماضي.

ولم يفقد سيتي، متصدر الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، أي نقطة منذ هزيمته 2-صفر أمام كريستال بالاس في أكتوبر تشرين الأول الماضي ويتطلع لانتصاره 13 على التوالي عندما يزور ساوثهامبتون غدا السبت.

وفاز فريق المدرب رالف هازنهوتل، الذي فرض التعادل بدون أهداف على سيتي في وقت سابق هذا الموسم، خمس مرات فقط حتى الآن لكن غوارديولا كال المديح لنظيره ومنافسه قبل المباراة.

وقال في إشارة إلى لاعب الوسط جيمس وارد-براوس ”إنهم لديهم أفضل منفذ للركلات الحرة في العالم، إنه استثنائي في تنفيذ الركلات الثابتة“.