رياضة

إنفانتينو يجتمع مع لاعبي الدوري الإنجليزي لمناقشة التغييرات في جدول المباريات
تاريخ النشر: 21 يناير 2022 8:00 GMT
تاريخ التحديث: 21 يناير 2022 8:40 GMT

إنفانتينو يجتمع مع لاعبي الدوري الإنجليزي لمناقشة التغييرات في جدول المباريات

الاجتماع جاء بناء على طلب العديد من اللاعبين إلى إنفانتينو.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

اجتمع غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لمناقشة التغييرات في جدول المباريات الدولية.

وحضر الاجتماع إنفانتينو وأرسين فينغر المسؤول عن تطوير كرة القدم في الفيفا، وأعضاء من رابطة اللاعبين المحترفين التي تمثل لاعبين من جميع درجات الدوري الإنجليزي.

وجاء الاجتماع بناء على طلب العديد من اللاعبين إلى إنفانتينو.

وأبلغ إنفانتينو مجموعة صغيرة من الصحفيين: ”اللاعبون ركن مهم عندما يتعلق الأمر بكرة القدم وعند الحديث عن جدول المباريات وعن الحمل الزائد وعدد الأيام والبطولات التي نريد تنظيمها“.

وأضاف: ”بالتأكيد نحن نهتم باللاعبين. نريد حماية اللاعبين، ومن أجل معرفة مخاوفهم يجب علينا التحدث إليهم مباشرة“.

ويراجع الفيفا جدول المباريات الودية والدولية المؤهلة للبطولات.

واقترح الفيفا إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام كما هو الوضع حاليا، وهو الأمر الذي واجه معارضة قوية في أوروبا.

وأشار إنفانتينو إلى أنه تم التطرق إلى هذا الأمر لكنه لم يكن أساسيا في المناقشات.

وأضاف: ”الحديث عن إقامة كأس العالم كل عامين لم يكن الأساس بل جدول المباريات الدولية، وكيفية (الملائمة) في المباريات الدولية، وكيفية التأكد من أن المباريات التي يتم لعبها للنادي والمنتخب الوطني ذات معنى، وأن يتم وضع اللاعبين في أفضل الظروف لتقديم أفضل أداء في البطولات“.

وتابع: ”بالتأكيد تمت مناقشة كأس العالم كل عامين. هناك آراء مختلفة، لكننا لم نتطرق للآراء من حيث هل أنت مؤيد أم ضد الأمر. الحديث كان بشأن التوقيت والفترات والحمل وكيفية اللعب ومتى نلعب“.

ورحب ماهيتا مولانغو الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين بالمناقشات.

وقال: ”أعلم أن اللاعبين قدروا حقا ما كان نقاشا بناء ومنفتحا وإيجابيا، ونشكر (الفيفا) على ذلك“.

وأضاف: ”إذا أراد اللاعبون أن يكون لهم رأي في القرارات المتعلقة بمستقبل (كرة القدم)، فهذا النوع من الحوار أمر بالغ الأهمية“.

ويؤمن إنفانتينو بأنه يحظى بدعم الأغلبية لخطته لإقامة كأس العالم كل عامين، بعد إبلاغ قادة اللعبة بأن هذا التحول سيزيد الإيرادات الإضافية للاتحاد بقيمة 4.4 مليار دولار.

وقال إنفانتينو، في ديسمبر الماضي: ”إذا صوتنا غدا من المحتمل أن تصوت الغالبية لصالح إقامة كأس العالم كل عامين“.

وأضاف: ”لكن هذا ليس الموضوع، نتطلع إلى الجدول بأكمله وكيف يمكننا جعل كرة القدم أفضل“.

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