ثنائية جوتا تقود ليفربول للفوز على آرسنال وبلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل ليفربول للمباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، عقب فوزه 2 – صفر على مضيفه آرسنال، يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

كان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب (آنفيلد) معقل ليفربول، انتهى بالتعادل بدون أهداف، ليحجز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بطاقة الصعود للنهائي.

سجل ديوجو جوتا ثنائية ليقود ليفربول لفوز مريح 2-صفر على مضيفه أرس آرسنال ال في إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الخميس ليضرب موعدا مع تشيلسي في النهائي.

ورغم غياب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا للمشاركة مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية تعرض ليفربول لضغط مبكر وسدد ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال في إطار المرمى من ركلة حرة قبل أن يضع جوتا الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 19.

وضاعف جوتا الغلة في الدقيقة 77 واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد أن ألغي في البداية بسبب التسلل.

وأكمل طرد توماس بارتي لحصوله على الإنذار الثاني ليلة كارثية لأرسنال بعد عرقلة فابينيو.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية للبطولة مع تشيلسي، الذي اجتاز عقبة توتنهام هوتسبير في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى، بعدما تغلب عليه 2 – صفر ذهابا بملعب (ستامفورد بريدج) و1 – صفر في لقاء الإياب الذي جرى على ملعب توتنهام.

ويسعى ليفربول، الذي يمتلك 8 ألقاب في البطولة، كان آخرها موسم 2011 – 2012، للتتويج بالبطولة هذا العام، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر الفرق حصولا على اللقب، الذي يتقاسمه حاليا مع مانشستر سيتي.

في المقابل، يأمل تشيلسي لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2014 – 2015، للحصول عليها للمرة السادسة في تاريخه.