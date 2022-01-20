أوباميانغ يكشف تطورات حالة قلبه الصحية بعد فحوصات في لندن

قال قائد منتخب الغابون بيير-إيمريك أوباميانغ اليوم الخميس إنه تعافى تماما بعد مغادرة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للعودة للندن لإجراء فحوصات بالقلب.

وقال الاتحاد الغابوني للعبة الأسبوع الماضي إن الفحوصات التي خضع لها أوباميانغ في الكاميرون بعد إصابته بكوفيد-19 أظهرت تعرضه لمشاكل في القلب.

وكتب أوباميانغ في حسابه عبر تطبيق إنستغرام: ”أهلا يا رفاق، عدت إلى لندن للخضوع للمزيد من الفحوصات، ويسعدني القول إن قلبي سليم تماما وأتمتع بصحة جيدة للغاية، أقدر حقا كافة الرسائل التي وصلتني على مدار الأيام القليلة الماضية“.

وصاحبت هذه الرسالة صورة للمهاجم الجابوني في صالة الألعاب الرياضية.

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وخرج أوباميانغ من الحجر الصحي الأسبوع الماضي لكنه لم يشارك في مباراة غانا يوم الجمعة الماضي بعدما قال الأطباء إن الفحوص أظهرت وجود مشاكل في القلب جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وقد أعاده منتخب الغابون إلى لندن بعد فحوص كشفت عن ”مشاكل في القلب“ بعد إصابته بكوفيد-19 وغيابه عن مباريات الغابون في البطولة بالكامل.

وتم تجريد اللاعب من شارة القيادة في آرسنال الشهر الماضي بسبب مخالفة قواعد الانضباط وارتبط بالانتقال إلى أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض للتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ قائد آرسنال السابق على سبيل الإعارة.

وبحسب شبكة ”CBS Sports“ قدم النصر الذي يتخذ من الرياض مقرا له عرضا إلى آرسنال للتعاقد مع أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي على أن يتم التعاقد معه بشكل دائم مقابل 9.1 مليون دولار (8 ملايين يورو).

ولم يستجب إيدو مدير الكرة في آرسنال وإدارة النادي بعد للعرض، ومع ذلك، من المعروف أن النادي اللندني على استعداد للاستغناء عن قائد الغابون بعد مشاكل مع ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

ولا شك أن رحيل أوباميانغ الذي يحصل على راتب يبلغ 340 ألف دولار في الأسبوع سيسمح لآرسنال بقدر أكبر من المرونة في سعيه للتعاقد مع مهاجم بديل هذا الشهر.