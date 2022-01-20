وكيل محمد صلاح يثير الجدل بصورة جديدة

أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، الجدل حول مستقبل موكله بعدما نشر صورة جديدة لهما عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

ونشر عباس صورة عبر ”تويتر“ وهو يتصفح هاتفه المحمول، في حين يجلس محمد صلاح أمامه بقميص ليفربول على طاولة، وهو يضحك بشدة.

ولم يتوصل ليفربول ومحمد صلاح إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو 2023.

ويتردد أن ”صلاح“ يريد الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في العقد الجديد، بينما لا يبدو ليفربول مستعدًا لدفع هذا المبلغ بالنظر إلى أن محمد صلاح سيتم 30 عامًا في يونيو المقبل.

ويغيب ”صلاح“ عن ليفربول حاليًا لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

The always busy @FabrizioRomano! Happy new year! How’s it going? — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 17, 2022

وقبل أيام نشر رامي عباس، وكيل محمد صلاح، تغريدة غامضة وجهها للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين؛ وذلك في إشارة واضحة إلى مستقبل اللاعب مع ليفربول.

وكتب رامي عباس في تغريدة إلى رومانو، ”إلى المشغول دائمًا، فابريزيو رومانو! سنة جديدة سعيدة! كيف تجري الأمور؟“ رغم أن التغريدة جاءت في اليوم الـ17 من العام الجديد، لكن رد عليه رومانو على الفور، قائلًا: ”دائمًا مستعد! كيف حالك يا صديقي“.

تعليق صلاح

وفي تعليق على مستقبله قال محمد صلاح إن طلباته بشأن عقده ليست مجنونة، وإن مستقبله في أنفيلد ليس في يده.

وقال ”صلاح“ في مقابلة مع مجلة ”جي.كيو“: ”أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر بيد النادي، يعرفون ما أريد، أنا لا أطلب أشياء مجنونة“.

وأضاف: ”عندما تطلب شيئًا ويظهرون لك أن بإمكانهم أن يعطوك هذا الشيء، يجب عليهم أن يفعلوا ذلك؛ لأنهم يقدّرون ما فعلته للنادي“.

وتابع صلاح: ”أنا في عامي الخامس هنا الآن، وأعرف النادي جيدًا، وأحب الجماهير والجماهير تحبني، ومسؤولو الإدارة تم إبلاغهم بالموقف، الأمر بأيديهم“.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول، صيف العام 2017، مقابل 42 مليون يورو، وسجل مع الريدز 148 هدفًا، وصنع 56 في 229 مباراة.

وقاد ”صلاح“ ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019/2020، لينهي الريدز 30 عامًا من الحرمان من التتويج بالبريميرليغ.

كما حصل ”صلاح“ مع ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا، موسم 2018/2019، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

وعلى مستوى الموسم الحالي سجل صلاح 23 هدفًا، وصنع 9 في 26 مباراة، ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفًا.