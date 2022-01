وكيل محمد صلاح يثير الجدل بصورة جديدة

أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، الجدل حول مستقبل موكله بعدما نشر صورة جديدة لهما عبر حسابه على موقع ”تويتر“.

ونشر عباس صورة عبر ”تويتر“ وهو يتصفح هاتفه المحمول، في حين يجلس محمد صلاح أمامه بقميص ليفربول على طاولة، وهو يضحك بشدة.

ولم يتوصل ليفربول ومحمد صلاح إلى اتفاق بشأن تجديد العقد بين الطرفين، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو 2023.

ويتردد أن ”صلاح“ يريد الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في العقد الجديد، بينما لا يبدو ليفربول مستعدًا لدفع هذا المبلغ بالنظر إلى أن محمد صلاح سيتم 30 عامًا في يونيو المقبل.

ويغيب ”صلاح“ عن ليفربول حاليًا لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

The always busy @FabrizioRomano! Happy new year! How’s it going?

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 17, 2022