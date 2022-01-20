برشلونة يستبعد ديمبلي ويعرضه للبيع فورا خلال الميركاتو الحالي

بات من المرجح أن يغادر الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد استبعاده من الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي بنهاية الموسم، وقد أجرى أخيرًا محادثات لتجديد عقده لكنها باءت بالفشل، نظرا لأن برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية لم يتمكن من تلبية مطالبه، وبات النادي واللاعب في مأزق شديد.

Barça-Dembélé, it’s over 🚨 Barcelona director Alemany announces: “It’s clear that Dembélé does NOT want to continue with Barcelona. He doesn’t want to be part of our project”. “We told Dembélé he has to leave immediately. We expect Ousmane to be sold before Jan 31”. #Dembele pic.twitter.com/0eC61mozCs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022

وقال مدير برشلونة ماتيو أليماني إن المهاجم لن يبرم صفقة جديدة ويمكن بيعه هذا الشهر.

وقال أليماني ”من الواضح أن ديمبلي لا يريد الاستمرار مع برشلونة. لا يريد أن يكون جزءًا من مشروعنا. أخبرنا ديمبلي أنه يجب أن يغادر على الفور. نتوقع بيعه قبل الـ31 من يناير ”.

مع بقاء أقل من ستة أشهر على نهاية عقده، يُسمح للجناح بالفعل بالتفاوض على انتقال مجاني بعيدًا عن النادي الموسم المقبل.

ونتيجة لذلك تسعى أندية، مثل: مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد، للتعاقد مع الدولي الفرنسي، لكن مديره الفني تشافي هرنناديز أصر على إما توقيع عقد جديد وإما بيع اللاعب قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية بنهاية يناير/كانون الثاني.

تشافي عن أزمة ديمبلي: أمامه حلان لا ثالث لهما.. إما أن يجدد عقده وإما يجد مخرجا https://t.co/ca7XPGGjHN pic.twitter.com/4euWEd35rz — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

وقال ”الرسالة واضحة. عثمان ديمبلي يجب أن يوقع عقدًا جديدًا أو نجد طريقة لبيعه في يناير. ليس بأي طريقة أخرى. ليس من المفترض أن يبقى في المدرجات. لقد كنت واضحًا جدًّا مع عثمان“.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد عُرض على عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة، والذين سيتعين عليهم دفع 3 ملايين جنيه إسترليني فضلا عن راتبه.

وشارك ديمبلي في 11 مباراة فقط هذا الموسم بعد أن أصيب في الركبة وعضلات الفخذ الخلفية، وقضى جزءا كبيرا من الموسم في التفاوض على تمديد العقد مع برشلونة، الذي يُعتقد أن لديه ديونًا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني.

وعاد ديمبلي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن هذا الأسبوع وجد نفسه بعيدا عن تشكيلة برشلونة التي تعادلت 1/1 مع رايو فاليكانو.

وبعد فترة وجيزة، أكد مدير النادي أليماني أن ديمبلي لن يجدد عقده مع خطط بيعه هذا الشهر، بدلًا من خسارته مجانا في الصيف.

وكيل أعمال عثمان ديمبلي: لن نسمح بتهديدات برشلونة https://t.co/Wa4sbRl4rC pic.twitter.com/mvawis0RGl — إرم سبورت (@EremSports) January 18, 2022

وقال ”بدأنا المحادثات مع عثمان ووكيل أعماله في شهر يوليو/ تموز. في كل هذا الوقت، ما يقرب من سبعة أشهر، تحدثنا، قدم برشلونة عروضا مختلفة، وحاولنا إيجاد طريقة للاعب لمواصلة مشواره معنا وقد تم رفض هذه العروض بشكل منهجي من قبل وكيله. نحن نتفهم أن قرار ديمبلي هو عدم الاستمرار في برشلونة وقد أبلغناه بقرارنا (استبعاده). نريد لاعبين ملتزمين بالنادي وقلنا له إن عليه مغادرة النادي في أقرب وقت ممكن“.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة من بروسيا دورتموند في عام 2017 مقابل صفقة تكلفتها 135.5 مليون جنيه إسترليني.

لكن الإصابات ومشاكل الانضباط جعلت المهاجم الواعد يفشل في الوصول إلى المستويات المتوقعة منه في نو كامب.

ومع نهاية عقده وحاجة برشلونة إلى بيعه سريعا، يمكن أن يخفض سعره بشكل كبير من أجل ضمان استرداد بعض الأموال التي دفعها النادي الكتالوني لدورتموند قبل خمس سنوات.