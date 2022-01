برشلونة يستبعد ديمبلي ويعرضه للبيع فورا خلال الميركاتو الحالي

بات من المرجح أن يغادر الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد استبعاده من الفريق.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي بنهاية الموسم، وقد أجرى أخيرًا محادثات لتجديد عقده لكنها باءت بالفشل، نظرا لأن برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية لم يتمكن من تلبية مطالبه، وبات النادي واللاعب في مأزق شديد.

Barça-Dembélé, it’s over 🚨

Barcelona director Alemany announces: “It’s clear that Dembélé does NOT want to continue with Barcelona. He doesn’t want to be part of our project”.

“We told Dembélé he has to leave immediately. We expect Ousmane to be sold before Jan 31”. #Dembele pic.twitter.com/0eC61mozCs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022