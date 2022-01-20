رانجنيك يكشف تفاصيل حواره مع كريستيانو رونالدو بعد خروجه غاضبا أمام برينتفورد

لم يتقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قرار تغييره من طرف المدرب الألماني رالف رانجنيك خلال الفوز على برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وعبر عن غضبه.

ورفض النجم البرتغالي مد يده لتحية مدربه وألقى سترته على الأرض غاضبا، وهو ما دفع المدرب الألماني للحديث مع نجمه لشرح أسباب تغييره.

🔴 كريستيانو رونالدو كان غاضبا بعد استبداله أمام برينتفورد، ورانجيك حاول احتواءه.#مانشستر_يونايتد_برينتفورد #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/GlHwcussSw — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

وكان مانشستر يونايتد متقدما بهدفين لصفر وقعهما الشاب أنتوني ألونغا في الدقيقة 55 وماسون جرينوود في الدقيقة 66 ليتم تغيير النجم البرتغالي في الدقيقة 71 وإشراك ماركوس راشفورد الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 قبل أن يقلص الفارق إيفان توني في الدقيقة 85 لبرينتفورد.

وتحدث الألماني رالف رانجنيك عن ردة فعل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اللقاء وقال :“ ردة فعله الوحيدة التي وصلتني أنه كان يقول لماذا أنا ؟ لماذا استبدلتني أنا ؟ وقد قلت له، استمع إلي ، يتوجب علي اتخاذ قرار من أجل مصلحة الفريق ”.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد :“ كان لدينا موقف مشابه قبل 5 أيام أمام أستون فيلا حيث كنا متفوقين ب2-0 قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء وتعادلنا 2-2 ولم نرغب في ارتكاب نفس الخطأ ”.

وشرح رالف رانجنيك خطته من تغيير كريستيانو رونالدو وقال :“ قررنا تغيير النهج واللعب ب5 مدافعين بإشراك هاري ماغوير كمدافع خامس وإشراك ماركوس راشفورد كجناح سريع على الجانب الأيمن وأعتقد أنه كان القرار الصحيح ”.

وأكد المدرب الألماني أنه تفهم غضب كريستيانو رونالدو وقال :“ كريستيانو رونالدو لم يكن سعيدا بذلك وهو مهاجم هداف بالطبع وكان يتمنى البقاء وربما تسجيل هدف بنفسه لكن بالنسبة لنا كان الأكثر أهمية أن نتكتل أكثر للحرص على أن يكون لدينا الزاد البشري الكافي دفاعيا وكذلك تكون لدينا القدرة على الدفاع أمام الكرات الرأسية القادمة من كراتهم الثابتة وركلاتهم الحرة ”.

وأضاف رالف رانجنيك :“ هذا تماما ما قلته لكريستيانو رونالدو بعد تسجيلنا الهدف الثالث ، قلت له المهم أنك لا تزال اللاعب الطموح وترغب بالتسجيل بنفسك ، لكن ربما في غضون بضعة أعوام حين تكون مدربا فربما ستأخذ نفس القرار وتسلك نفس الطريق الذي سلكته اليوم بعد مرور 75 دقيقة ”.

وعلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اللقاء على المواقع الاجتماعية متناسيا تماما ردة فعله واحتفل بالفوز وكتب :“ 3 نقاط مهمة ”.