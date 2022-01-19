ترتيب الدوري الإنجليزي.. توتنهام يحقق فوزا دراميا على ليستر سيتي.. ومانشستر يونايتد يهزم برينتفورد

حقق توتنهام هوتسبير فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على مضيفه ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الـ17 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولحساب الجولة ذاتها حقق مانشستر يونايتد الفوز خارج ملعبه أولد ترافورد بنتيجة 3/1 على برينتفورد.

ووضع باتسون داكا ليستر سيتي في المقدمة في الدقيقة 24، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

GOAL Leicester 2-3 Spurs (90+7 mins) Astonishing! Steven Bergwijn dribbles around Kasper Schmeichel and finishes into the far corner to give Spurs a late lead!#LEITOT — Premier League (@premierleague) January 19, 2022

وأدرك هاري كين التعادل لتوتنهام في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من هاري وينكس، وانتهى الشوط الأول على التعادل 1/1.

ونجح جيمس ماديسون في تسجيل ثاني أهداف ليستر سيتي في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من هارفي بارنيس.

وخطف البديل ستيفن بيرغوين هدف التعادل، بعدما سجل هدفا لتوتنهام في الدقيقة 90+5.

وعاد ستيفن بيرغوين وسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لتوتنهام في الدقيقة 90+7.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 36 نقطة في المركز الخامس، وقد حقق السبيرز الفوز الحادي عشر، مقابل التعادل 3 مرات، في حين خسر 5 مرات.

HALF-TIME Leicester 1-1 Spurs Goals from Patson Daka and Harry Kane see the sides go in at the break on level terms after an entertaining opening half #LEITOT pic.twitter.com/yL4nChsiG1 — Premier League (@premierleague) January 19, 2022

في المقابل، تكبد ليستر سيتي الخسارة الثامنة، وحقق الفوز 7 مرات مقابل التعادل 4 مرات، ليتجمد رصيد الثعالب عند 25 نقطة في المركز العاشر.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة من 22 مباراة، ويأتي خلفه ليفربول برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، ثم تشيلسي في المركز الثالث وحصد 44 نقطة من 23 مباراة.

فوز مانشستر يونايتد

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بعد فوزه 3/1 على مضيفه برينتفورد، ضمن الجولة الـ17 (مؤجلة).

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 35 نقطة ويحتل المركز السابع، في حين جمدت الخسارة رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من أنتوني إيلانغا في الدقيقة 55، وماسون غرينوود في الدققيقة 62، وماركوس راشفورد في الدقيقة 77، في حين سجل هدف برينتفورد الوحيد إيفان توني في الدقيقة 85.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز العاشر، مقابل التعادل 5 مرات وخسر الفريق 6 مرات في 21 مباراة، وخسر برينتفورد للمرة الحادية عشرة، في حين فاز 6 مرات فقط وتعادل 5 مرات في 22 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع ويستهام يوم السبت ثم مع ميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.