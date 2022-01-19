ذا أتلتيك: التحقيق بحصول لاعب من آرسنال على بطاقة صفراء في عملية مراهنة مشبوهة

قالت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحقق في أمر بطاقة صفراء تلقاها لاعب من آرسنال خلال مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، وسط مخاوف من عملية مراهنات مشبوهة.

وأفادت الصحيفة بأن شركة المراهنات أبلغت الاتحاد الإنجليزي بأن مبلغًا ضخمًا من المال قد تم وضعه كرهان على اللاعب لتلقي بطاقة صفراء خلال مباراة بالدوري الإنجليزي.

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وتدعي الصحيفة معرفة هوية اللاعب، لكنها اختارت عدم الكشف عن اسمه في هذه المرحلة بسبب الخصوصية.

وقال الاتحاد الإنجليزي للصحيفة ذاتها: ”الاتحاد الإنجليزي على دراية بالأمر ويبحث فيه“.

ويتردد أن مبلغ المال الذي تم وضعه على الرهان بشأن حصول اللاعب على إنذار ”ضخم للغاية“.

ويُعرف الرهان على النتائج الفردية في المباريات، مثل ركلة ركنية في وقت معين أو بطاقة معينة، باسم ”الرهان الفوري“، ويمثل ذلك مشكلة للاتحاد الإنجليزي، حيث يمكن لفرد واحد أن يؤثر على نتيجة الرهان، على عكس الرهانات العادية مثل الفريق الفائز في المباراة.

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وتُعد الرهانات الفورية مشكلة كبيرة في بطولات كرة القدم حول العالم، ولكن يُعتقد أنه أمر نادر نسبيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحصل اللاعبون على رواتب عالية، ومع ذلك، هناك حالات سابقة حدثت في كرة القدم الإنجليزية.

وبعد اعتزاله، اعترف لاعب منتخب إنجلترا السابق مات لو تيسييه بأنه تواطأ مع أصدقائه للمراهنة على توقيت رمية التماس الأولى في مباراة لعبها مع ساوثهامبتون ضد ويمبلدون، في العام 1995.

وفي كتاب عن سيرته الذاتية، قال لو تيسييه إنه حاول ”الفوز برهان“ بمحاولة ركل الكرة خارج اللعب، حيث كان يتطلع إلى الربح من رهانه على أول رمية في الدقيقة الأولى من المباراة، ومع ذلك فشلت خطته بعد أن منع أحد زملائه الكرة من الخروج من الملعب.

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وتمت إحالة الأمر إلى شرطة هامبشاير، ولكن لم يتم فتح تحقيق لأن الشرطة قررت أن الأمر ”لا يدخل في إطار الصالح العام، و لا يمثل الاستغلال المناسب لموارد الشرطة“.

وفي العام 2018، تم إيقاف لاعب لينكولن سيتي السابق برادلي وود من الاتحاد الإنجليزي لمدة 6 سنوات لإخبار أصدقائه بالمراهنة عليه خلال مباراتي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إبسويتش وبيرنلي.