مساعد كلوب: هجوم ليفربول يتطور دون محمد صلاح وساديو ماني

قال بيبين ليندرز مساعد مدرب ليفربول اليوم الأربعاء إن الفريق يتطور ويتأقلم على غياب الهداف محمد صلاح والجناح الآخر ساديو ماني ونجح في التوصل إلى طرق مختلفة للهجوم.

وسجل المصري صلاح 23 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم بينما أحرز السنغالي ماني عشرة أهداف لكن الاثنين يغيبان لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية.

