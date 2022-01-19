مساعد كلوب: هجوم ليفربول يتطور دون محمد صلاح وساديو ماني

قال بيبين ليندرز مساعد مدرب ليفربول اليوم الأربعاء إن الفريق يتطور ويتأقلم على غياب الهداف محمد صلاح والجناح الآخر ساديو ماني ونجح في التوصل إلى طرق مختلفة للهجوم.

وسجل المصري صلاح 23 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم بينما أحرز السنغالي ماني عشرة أهداف لكن الاثنين يغيبان لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية.

That build-up 🔥 What has been your favourite team goal we've ever scored? 🤔 pic.twitter.com/hcMSO1PfTT — Liverpool FC (@LFC) October 11, 2021

وواجه ليفربول صعوبات في هز الشباك في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام عشرة لاعبين من آرسنال لتنتهي المباراة بدون أهداف لكنه انتفض وحقق فوزا مريحا 3/0 على ضيفه برنتفورد في الدوري يوم الأحد.

وقال ليندرز: ”الطريقة التي نتطور بها كفريق واحد أمر مهم وأنا أحب ذلك حقا“.

وأضاف: ”كنا نعلم أننا بحاجة إلى صناعة أهداف من كل مكان، وتمريرات أخيرة من كل مكان، ومراوغات من كل مكان، وهجمات من كل مكان، ولا نعتمد فقط على الهجمات المرتدة أو سرعة هذين اللاعبين“.

وقال ليندرز إن لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين سيغيب عن مواجهة ناديه السابق بسبب إصابة في الكاحل بينما لن يعود تياغو ألكانتارا، الغائب منذ منتصف ديسمبر كانون الأول بسبب إصابة في الفخذ، قبل الشهر المقبل.

وأضاف: ”لن أستبعد مشاركته في مطلع الأسبوع (أوكسليد-تشامبرلين) ولكن بالتأكيد لن يشارك غدا“.

وتابع: ”آمل أن يشارك تياو في التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الدولي، من أجل الاستعداد لمباراة كارديف (في كأس الاتحاد الإنجليزي في السادس من فبراير شباط)“.

وتعرض آرسنال لانتقادات بعد تأجيل مباراته ضد منافسه توتنهام هوتسبير لافتقاره إلى العدد الكافي من اللاعبين لكن ليندرز قال إن ”من الصعب الحكم من الخارج“ بعد تأجيل مباريات ليفربول أيضا عقب تفشي كوفيد-19.

وقال ليندرز: ”لا يرى الناس ما يحدث داخل الأندية، فالأمر لا يتعلق فقط باللاعبين، بل الإداريين أيضا، عليهم حماية اللاعبين والإداريين والعائلات والمبنى“.

وأتم: ”لدي ثقة كاملة في كل إدارة طبية لاتخاذ القرار الصحيح“.

محمد صلاح يٌهدر ركلة الجزاء الثانية له في البريميرليغ والأولى منذ أكتوبر 2017 أمام هدرسفيلد.#ليفربول_ليستر_سيتي #ليفربول #MoSalah pic.twitter.com/4RbKTzL0BO — إرم سبورت (@EremSports) December 28, 2021

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 27 فبراير المقبل، حيث يلعب تشيلسي مع المتأهل من مباراة آرسنال وليفربول.

وبعد مواجهة آرسنال من المقرر أن يلعب ليفربول مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع كارديف سيتي في الدوري الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.