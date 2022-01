توخيل يعلق على عدم احتفال حكيم زياش بهدفه في مباراة تشيلسي ضد برايتون

رفض حكيم زياش الاحتفال بعدما سجل هدف التقدم لتشيلسي في التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقضى فترات طويلة من الشوط الأول في نقاش حاد مع زميله المهاجم روميلو لوكاكو، يوم الثلاثاء.

لكن توماس توخيل مدرب تشيلسي قال إنه غير مهتم برد فعل زياش، الذي يأتي بمثابة الرد على انتقادات المدرب الألماني لخط هجومه.

وقال توخيل: ”أنا سعيد. يمكنه أن يسجل 20 هدفا إضافيا ولا يحتفل وليس لدي أي مشكلة. من الطبيعي حديثهما، وهما لا يشعران بالسعادة ولا يحبان الأمر عندما نقول إننا ننتظر المزيد منهما“.

وسجل زياش الهدف بتسديدة منخفضة منحت تشيلسي التقدم بعد مرور 28 دقيقة، لكنه عانى أمام برايتون الذي استحق التعادل بعد ساعة من اللعب بضربة رأس قوية من آدم ويبستر بعد ركلة ركنية.

Hakim Ziyech and Romelu Lukaku are having a difference of opinions heading into the break, despite the Blues' lead… 👀

HT: Brighton 0-1 Chelsea pic.twitter.com/P3mGXTg9bp

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 18, 2022