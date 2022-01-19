توخيل يعلق على عدم احتفال حكيم زياش بهدفه في مباراة تشيلسي ضد برايتون

رفض حكيم زياش الاحتفال بعدما سجل هدف التقدم لتشيلسي في التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقضى فترات طويلة من الشوط الأول في نقاش حاد مع زميله المهاجم روميلو لوكاكو، يوم الثلاثاء.

لكن توماس توخيل مدرب تشيلسي قال إنه غير مهتم برد فعل زياش، الذي يأتي بمثابة الرد على انتقادات المدرب الألماني لخط هجومه.

وقال توخيل: ”أنا سعيد. يمكنه أن يسجل 20 هدفا إضافيا ولا يحتفل وليس لدي أي مشكلة. من الطبيعي حديثهما، وهما لا يشعران بالسعادة ولا يحبان الأمر عندما نقول إننا ننتظر المزيد منهما“.

وسجل زياش الهدف بتسديدة منخفضة منحت تشيلسي التقدم بعد مرور 28 دقيقة، لكنه عانى أمام برايتون الذي استحق التعادل بعد ساعة من اللعب بضربة رأس قوية من آدم ويبستر بعد ركلة ركنية.

Hakim Ziyech and Romelu Lukaku are having a difference of opinions heading into the break, despite the Blues' lead… 👀 HT: Brighton 0-1 Chelsea pic.twitter.com/P3mGXTg9bp — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 18, 2022

وبقي تشيلسي ثالث الترتيب دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يملك مباراة واحدة إضافية.

واعترف توخيل أن تشيلسي عانى بشدة من إرهاق بدني وذهني بسبب جدول المباريات المضغوط، حيث خاض 15 مباراة منذ بداية ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأشار توخيل: ”نحن نلعب كثيرا منذ نوفمبر.. نحتاج إلى إعادة شحن البطاريات والراحة. هذا هو شعوري“.

وأردف: ”في رد فعل الهدف، يمكن متابعة شعورنا بالإرهاق. نحن سعداء بالتسجيل لكن لم تكن هناك فرحة. سنستغل يومي الجمعة والسبت للاستعداد لمباراة توتنهام يوم الأحد“.

وردا على سؤال حول توتر العلاقة بين توخيل والمهاجم روميلو لوكاكو، قال المدرب الألماني: ”هناك أسئلة كثيرة جدا عن روميلو، وهناك إجابات كثيرة جدا عن روميلو، لوكاكو ليس هو المشكلة على الإطلاق، إنه جزء من الحل“.

وكان لوكاكو قد تسبب في أزمة داخل تشيلسي الشهر الماضي، بعدما قال في مقابلة صحفية إنه لا يشعر بالسعادة في النادي اللندني، ويتمنى العودة إلى صفوف إنتر ميلان مرة أخرى.

وقرر تشيلسي آنذاك تغريم لوكاكو ماليًا، واستبعده توخيل من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج البلجيكي باعتذار رسمي لجماهير تشيلسي وجميع أفراد النادي.

وواصل برايتون صاحب المركز التاسع عروضه القوية مع المدرب غراهام بوتر، ولم تكن ستصبح مفاجأة لو خرج بالانتصار.

وقال بوتر: ”أنا فخور باللاعبين. قدمنا أداء رائعا وكنا نملك فرصة لتحقيق الفوز لكن هذا لم يتحقق. يقدر المشجعون أسلوب لعبنا. حصلنا على نقطة وسنمضي قدما“.