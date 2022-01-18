ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط في فخ التعادل مع برايتون

سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل مع مضيفه برايتون، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المغربي حكيم زياش هدف تشيلسي في الدقيقة 28، فيما أحرز آدم ويبستر هدف برايتون في الدقيقة 60.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا التعادل إلى 44 نقطة، ليقفز بفارق نقطة وراء ليفربول صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 29 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح المغربي زياش التسجيل في الدقيقة 28، بعدما تلقى تمريرة من زميله الفرنسي نغولو كانتي، قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس سانشيز.

وفي المقابل، تدخل حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا لإنقاذ مرماه في الدقيقة 60، من خلال إبعاد تسديدة، لتتحول الكرة إلى ركنية، تابعها المدافع آدم ويبستر برأسه دون رقابة في قلب الشباك.

ولم يحقق تشيلسي أي فوز في الدوري الإنجليزي منذ انتصاره على أستون فيلا بنتيجة 3-1 يوم 26 ديسمبر الماضي، حيث تعادل بعد ذلك مع برايتون 1-1، ثم أمام ليفربول 2-2، وخسر أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.