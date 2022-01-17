برينتفورد يطلب ضم كريستيان إريكسن

قدّم نادي برينتفورد الإنجليزي عرضاً إلى النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، للعودة إلى اللعب من جديد، وذلك بعد أن تعرض اللاعب لأزمة قلبية في العام الماضي.

وذكرت مجلة ذا أثلتيك الإلكترونية، أنها علمت أن برينتفورد عرض على اللاعب 29 عاماً عقداً لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التمديد لعام آخر“.

وكان إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي في 12 يونيو (حزيران) الماضي، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية، وجرى إنعاشه، ثم خضع بعدها لعملية زرع جهاز إزالة رجفان القلب.

كونتي مدرب توتنهام يفتح الباب أمام عودة كريستيان إريكسن https://t.co/YdwnqIfjvD pic.twitter.com/xcGZEjeH6R — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وبعد خضوعه للعملية الجراحية، بات من المستحيل أن يواصل اللعب في إيطاليا، حيث تمنع القوانين ذلك، وبالتالي جرى فسخ عقده مع إنتر ميلان.

وأصبح إريكسن، الذي سبق له اللعب في إنجلترا ضمن صفوف توتنهام بين عامي 2013 و2020، لاعباً حراً.

وأعلن إريكسن في الشهر الماضي أنه عاد للتدريبات من جديد، ويرغب في العودة للعب، وتمثيل منتخب الدنمارك في كأس العالم 2022.

ويرغب لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن في العودة للعب على المستوى العالي لتحقيق حلمه في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر تنظيمها في قطر، خصوصا أن منتخب بلاده بلغ النهائيات من التصفيات الأوروبية متصدرا لمجموعته.

وتدرب كريستيان إريكسن في الفترة الأخيرة مع ناديه الأم، أودنسه الدنماركي، الذي غادره في 2009 نحو أياكس الهولندي ومنه نحو توتنهام ثم إنتر ميلان، الفريق الأخير في مسيرته قبل أزمته الصحية.

وتلقى إريكسن آلاف الرسائل لدعمه وتشجيعه خلال الأشهر الستة الماضية والتي قال إنها ساعدته كثيرًا على التعافي.