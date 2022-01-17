وكيل محمد صلاح يستخدم فابريزيو رومانو للضغط على ليفربول

نشر رامي عباس عيسى، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، تغريدة غامضة وجهها إلى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين؛ وذلك في إشارة واضحة إلى مستقبل قائد ”الفراعنة“ مع ليفربول.

وكتب رامي عباس في تغريدة إلى رومانو، ”إلى المشغول دائما. فابريزيو رومانو! سنة جديدة سعيدة! كيف تجري الأمور؟“ رغم أن التغريدة جاءت في اليوم الـ17 من العام الجديد، لكن رد عليه رومانو على الفور قائلا: ”دائما مستعد! كيف حالك يا صديقي“.

always ready! How’re you my friend? 😃🙋🏼‍♂️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2022

ولا شك أن تغريدات رامي عباس ترتبط بشكل أو بآخر بمستقبل النجم المصري البالغ عمره 29 عاما، والذي يقود منتخب بلاده حاليا في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

ولا شك أن هدف رامي عباس من هذه التغريدة هو أن يصدر رومانو تغريدة أو أخرى عن مستقبل صلاح الذي يبدو غامضا، في ظل المفاوضات الطويلة مع ناديه ليفربول بشأن تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.

واضطر صلاح إلى توضيح مأزق مفاوضاته مع ليفربول بعبارات أكثر صرامة. قائلا: ”أنا لا أطلب أشياء مجنونة“، كان ملخصه للمفاوضات الطويلة مع ليفربول حول تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.

ويمتد عقد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفا، مع ليفربول حتى يونيو/ حزيران 2023.

وأكد صلاح مجددا أنه يرغب بالبقاء في ليفربول، لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017 وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في مقابلة مع مجلة (جي.كيو) نشرت الأسبوع الماضي: ”أريد أن أبقى، لكن هذا ليس في يدي. الأمر في يد النادي. يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة. عندما تطلب شيئا ويظهرون لك أن بإمكانهم إعطاءك هذا الشيء، (يجب عليهم أن يفعلوا ذلك)؛ لأنهم يقدّرون ما فعلته للنادي“.

وأضاف: ”أنا في عامي الخامس هنا الآن. أعرف النادي جيدا. أحب الجماهير والجماهير تحبني. لكن مع الإدارة، تم إبلاغهم بالموقف. الأمر في أيديهم“.

ويبدو من رد رومانو أنه قد يصدر قريبا تغريدة أو أكثر عن صلاح؛ في محاولة للضغط على ليفربول للاستجابة لطلبات هداف البريميرليغ المالية من أجل تجديد العقد سريعا.

وسيتنافس صلاح، الليلة، مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على جائزة الأفضل في العالم لعام 2021، التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب، ولا شك أن فوزه بالجائزة سيجعل موقفه أقوى في مفاوضاته الحالية مع ليفربول.