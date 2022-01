وكيل محمد صلاح يستخدم فابريزيو رومانو للضغط على ليفربول

نشر رامي عباس عيسى، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، تغريدة غامضة وجهها إلى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين؛ وذلك في إشارة واضحة إلى مستقبل قائد ”الفراعنة“ مع ليفربول.

وكتب رامي عباس في تغريدة إلى رومانو، ”إلى المشغول دائما. فابريزيو رومانو! سنة جديدة سعيدة! كيف تجري الأمور؟“ رغم أن التغريدة جاءت في اليوم الـ17 من العام الجديد، لكن رد عليه رومانو على الفور قائلا: ”دائما مستعد! كيف حالك يا صديقي“.

always ready! How’re you my friend? 😃🙋🏼‍♂️

