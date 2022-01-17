رسميًا: نهاية مشوار أوباميانغ وليمينا مع الغابون في كأس الأمم الأفريقية

قرر الاتحاد الغابوني لكرة القدم استبعاد القائد بيير إيميريك أوباميانغ من معسكر المنتخب الذي يستعد لمواجهة المغرب، في الجولة الثالثة من منافسات كأس أمم أفريقيا؛ بسبب استمرار الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.

وأعلن باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الغابون، استبعاد أوباميانغ وزميله ليمينا من المشاركة في المباريات، لتنتهي مهمة الثنائي رسميًا في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، والتي تقام في الفترة ما بين الـ9 من يناير إلى الـ6 من شهر فبراير، وسط إجراءات احترازية صارمة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم السماح للاعب بيير إيميريك أوباميانغ، بالعودة إلى لندن من أجل الانضمام إلى آرسنال، والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة؛ من أجل الوقوف على طبيعة إصابته، خاصة أن اللاعب يعاني من بعض المشاكل على مستوى القلب، خلال الفترة الماضية؛ ما سيحرمه من تمثيل منتخب بلاده في لقاء المغرب.

🔴 انتهاء مشاركة كل من أوباميانغ وليمينا نجمي منتخب الغابون 🇬🇦 في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 والسماح لهما بمغادرة الكاميرون 🇨🇲 لإجراء فحوص معمّقة بعد عدم شفائهما من فيروس كورونا وتأثيراتها على قلبيهما. pic.twitter.com/Bsoojpn9MW — إرم سبورت (@EremSports) January 17, 2022

وجاءت نتيجة بيير-إيميريك أوباميانغ قائد الغابون، واثنين آخرين من بعثة المنتخب الوطني، إيجابية لكوفيد-19، فور الوصول إلى الكاميرون، الأسبوع المنصرم؛ مما أثر على مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وخرج الثنائي من الحجر الصحي الأسبوع الماضي لكنهما لم يشاركا في مباراة غانا يوم الجمعة بعدما قال الأطباء إن الفحوص أظهرت وجود مشكلة بسيطة في القلب جراء تداعيات كورونا.

وبينما تدرب باقي اللاعبين المتاحين يومي الأحد والاثنين ينتظر هذا الثنائي نتيجة المزيد من الفحوص.

وأضاف الاتحاد في بيان أن إصابات جديدة بالعدوى ضربت منتخب الجابون ومن بينهم الجناح ديني بوانجا والحارس الاحتياطي نوبي فوتسو والظهير الأيسر ديفيد سامبيسا ولاعب الوسط سيرج-جونيور مارتنسون نجاوالي والمهاجم أولريك إنيمي إيلا.

وشارك بوانجا وإنيمي إيلا ونجاوالي في التعادل 1-1 مع غانا في ياوندي ليرفع منتخب الجابون رصيده إلى أربع نقاط ويقترب من التأهل لدور الستة عشر.

لكن ثلاثي الدفاع جيلكريست نجويما وسيدني أوبيسا ولويد بالون وثنائي الهجوم أكسل مايي وكيفن مايي عادوا للتشكيلة بعد انتهاء فترة العزل ويمكنهم المشاركة يوم الثلاثاء أمام المغرب في آخر مباراة للغابون بالمجموعة في ياوندي.

وأصدر اتحاد الغابون بيانًا رسميًا قال فيه، إن استبعاد أوباميانغ، وميي، وليمينا، من المشاركة الماضية أمام غانا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي؛ كان بسبب الخوف على صحتهم.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“: ”اللاعبون الثلاثة توجد لديهم مشاكل في القلب بحسب الفحوصات التي أجريت، ولذلك فضّل الكاف عدم المخاطرة بإشراكهم“.

وأكد اتحاد الغابون في بيانه، أن قرار استبعاد الثلاثي السابق عائد للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match.

Les examens présenteraient des lésions cardiaques.

la CAF n'a pas voulu prendre de risques. pic.twitter.com/cebUnMLSVX — Fédération Gabonaise de Football – FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 14, 2022

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الغابوني نظيره المغربي، في الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وحسم أسود الأطلس تأهلهم إلى دور الـ16 بارتقاء صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعد أن حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة والفوز في المباراتين السابقتين، بينما يأتي الغابون في الوصافة برصيد 4 نقاط.

يشار إلى أن أوباميانغ يعد الحالة الثانية التي عانت من مشاكل على مستوى القلب، بعد المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد استبعاد بدر بانون من منتخب المغرب للسبب ذاته، وهو إصابته مرتين بفيروس كورونا.