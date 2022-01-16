ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يهزم برينتفورد ويرتقي للمركز الثاني

ارتقى ليفربول إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز 3/0 على ضيفه برينتفورد، على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، في الجولة الـ22 من البريميرليغ.

ووضع البرازيلي فابينيو ليفربول في المقدمة بهدف في الدقيقة 44، بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على تقدم الريدز 1/0.

وعزز أليكس أوكسليد تشامبرلين التقدم من ضربة رأسية في الدقيقة 69 بعد كرة لعبها أندي روبرتسون.

ووقع تاكومي مينامينو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 77 مستغلا تمريرة من روبرتو فيرمينو.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 45 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر الريدز بـ11 نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب 22 مباراة.

وحقق ليفربول الفوز رقم 13، مقابل التعادل 6 مرات، في حين خسر مرتين.

أما برينتفورد فقد تكبد الخسارة العاشرة، مقابل الفوز 6 مرات والتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يفتقد جهود النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغاني نابي كيتا لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون حتى 6 فبراير.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للأرقام والإحصائيات، أن ترينت ألكسندر أرنولد ثالث أكثر اللاعبين تقديمًا للتمريرات الحاسمة في الدوريات الخمسة الكبرى، منذ بداية موسم 2018/2019، برصيد 42 تمريرة.

وأضافت أن الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ أكثر لاعب تقديما للتمريرات الحاسمة خلال تلك الفترة برصيد 64 تمريرة حاسمة، ويليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان برصيد 47 تمريرة.

كما ذكرت أن الياباني تاكومي مينامينو بات خامس لاعب يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز هدفا في يوم ميلاده مع ليفربول.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع آرسنال يوم الخميس في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب الإمارات، علما أنهما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب.

وبعد مواجهة آرسنال يلعب ليفربول مع كريستال بالاس ثم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يلعب مع ليستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يصطدم بإنتر ميلان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 16 فبراير.