ماركوس ألونسو: تشيلسي أهدر الفرصة الأخيرة في سباق الدوري الإنجليزي

يعتقد ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي أن فريقه ربما أهدر فرصته الأخيرة في الاستمرار في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما خسر 0/1 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة، أمس السبت.

وبفضل هدف لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 70 عزز مانشستر سيتي انفراده بصدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة متفوقا بفارق 13 نقطة على تشيلسي صاحب المركز الثاني في القائمة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، وسيلتقي في وقت لاحق اليوم الأحد مع ضيفه برنتفورد.

وقال ألونسو عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: ”هذا شيء مخيب للآمال.. ربما كانت هذه آخر فرصة لنا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأضاف ”سنستمر في المحاولة حتى النهاية حتى يحسم الأمر حسابيا. لكن الوضع سيكون صعبا الآن“.

وتابع اللاعب ألونسو الإسباني ”علينا التفكير في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون بعد ثلاثة أيام والفوز بهذه المباراة والاستمرار في التدرب بكل جدية وعدم النظر إلى القائمة في الوقت الحالي“.

وعبر الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أيضا عن قلقه من تراجع فرص فريقه في منافسة مانشستر سيتي جديا في السباق على لقب البطولة هذا الموسم.

توخيل بعد خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي: لوكاكو يحتاج إلى التحرك أكثر https://t.co/zsLm2JeFhi pic.twitter.com/7vYqlCCtZH — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

وسيحل تشيلسي ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون الثلاثاء المقبل، قبل أن يستضيف جاره اللندني توتنهام هوتسبير في 23 يناير كانون الثاني الجاري.

وسجل كيفين دي بروين هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 70 من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء تشيلسي باغتت الحارس كيبا اريزابالاغا وسكنت شباك البلوز.

وكان مانشستر سيتي الأخطر في الشوط الأول، إذ ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فشل تشيلسي في تسديد أي كرة طوال الشوط الأول، وهذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر للبلوز في البريميرليغ، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، كما أنها الأولى بشكل عام منذ مايو 2018 أمام نيوكاسل.

في المقابل، تمكن تشيلسي من حرمان خصومه من التسجيل خلال الشوط الأول، في 16 مباراة من أصل 22 مواجهة خاضها بالدوري الإنجليزي، هذا الموسم.

ولا يتفوق عليه في هذا الصدد سوى مانشستر سيتي بـ20 مباراة، حسب ما ذكرت شبكة ”سكواكا“.