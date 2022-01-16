مارسيال يرد على رانجنيك بعد تأكيده رفض اللاعب الانضمام لتشكيلة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

قال رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، إن المهاجم أنطوني مارسيال رفض الانضمام للتشكيلة التي تعادلت 2-2 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وشارك مارسيال، البالغ 26 عاما، أساسيا في مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم ولم يلعب منذ الفوز 3-2 على آرسنال في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وقال ممثل المهاجم الفرنسي هذا الشهر، إن مارسيال يرغب في الانتقال في يناير كانون الثاني من أجل الحصول على وقت أطول للعب.

لكن مع معاناة يونايتد في إيجاد عدد كاف من اللاعبين بسبب الإصابات وكوفيد-19 وكأس الأمم الأفريقية، طلب رانجنيك من مارسيال الانضمام لتشكيلة مباراة أستون فيلا.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: ”لا يريد أن يكون في الفريق. كان سيشارك بشكل طبيعي، لكنه لم يرغب في ذلك وهذا هو سبب عدم سفره معنا أمس“.

من جانبه، رد اللاعب على مدربه عبر حسابه على ”إنستغرام“، قائلا: “ ”لم أرفض التواجد، وخلال 7 سنوات حرصت على احترام النادي، لن أرفض أبداً تمثيله“.

ويسمح لأندية الدوري الإنجليزي بامتلاك تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء، لكن يونايتد أعلن تشكيلة ضمت ثمانية بدلاء فقط في مباراة أستون فيلا من بينهم حارسان للمرمى وهما دين هندرسون وتوم هيتون.

ووقع مارسيال عقدا جديدا في يناير كانون الثاني 2019 ينتهي في 2024. وسجل المهاجم الفرنسي 79 هدفا في 268 مباراة مع يونايتد.

من ناحية أخرى، أقر مدرب مانشستر يونايتد بأنه من الصعب إيجاد إيجابيات لفريقه بعد الفشل في استغلال أفضل نصف ساعة لعبها ليتعادل 2-2 مع أستون فيلا.

وسيطر يونايتد، في غياب كريستيانو رونالدو المصاب، على معظم فترات الشوط الأول في فيلا بارك وتقدم 2-صفر بعد 67 دقيقة بفضل ثنائية برونو فرنانديز.

لكن البديل فيليب كوتينيو ألهم فريقه الجديد في مباراته الأولى بصناعة هدف وأدرك التعادل ليصدم يونايتد.

وعقب الفوز في أول مباراتين تحت قيادته بعد خلافة أولي غونار سولشاير جمع المدرب المؤقت رانجنيك خمس نقاط من أربع مباريات تالية ولم يفز الفريق خارج أرضه حتى الآن مع المدرب الألماني.

ويبقى يونايتد في المركز السابع بفارق نقطة خلف توتنهام هوتسبير الذي تتبقى له مباراتان.

وقال رانجنيك: ”من الصعب جدا العثور عن إيجابيات بعد 95 دقيقة. كنت أعتقد أنها أفضل مباراة منذ وصلت إلى هنا في أول نصف ساعة سيطرنا عليها. قطعنا خطوات للأمام لكن هناك أشياء بحاجة للتحسن“.

وأضاف: ”عندما تتقدم 2-صفر يجب أن تدافع أفضل مما فعلنا في آخر 15 دقيقة“.

وتحسن فيلا كثيرا في الشوط الثاني، لكن رانجنيك قال إن فريقه كان يجب أن يحصد النقاط الثلاث.

وتابع: ”الشعور مثل الهزيمة لأكون صادقا، لم نقاتل في آخر ربع ساعة واستقبلنا هدفين“.

وقال ستيفن جيرارد، مدرب فيلا، إن المناقشات كانت ”صادقة“ مع لاعبيه بين الشوطين عقب أداء محبط في الشوط الأول.

وواصل: ”كان حديثا صادقا لأننا كان يجب أن نطالب اللاعبين بالمزيد وكنا نستحق التأخر“.

وامتدح كوتينيو المعار من برشلونة، قائلا: ”لعب بشكل رائع وسجل هدفين، لا يمكن أن تفقد الموهبة وإنما تحتاج للوجود في مكان تشعر فيه بالحب، يبلغ 29 عاما ولا يزال متعطشا“.

”عندما يكون أكثر لياقة وقوة لا أشك في أنه سيسجل أهدافا لهذا الفريق“.