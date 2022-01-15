توخيل بعد خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي: لوكاكو يحتاج إلى التحرك أكثر

عبّر توماس توخيل، مدرب تشيلسي، عن إحباطه من أداء المهاجم روميلو لوكاكو خلال مباراة انتهت بالخسارة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

وسجل البلجيكي ”كيفن دي بروين“ هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 70 في مباراة سيطر عليها أصحاب الأرض إلى حد كبير، ليبتعد الفريق بصدارة البريميرليغ بفارق 13 نقطة بعد 12 انتصارًا متتتاليًا.

وشعر توخيل بالإحباط من أداء فريقه بصفة عامة في الثلث الهجومي أمام سيتي الذي وسع الفارق على القمة إلى 13 نقطة.

وكان لوكاكو صاحب أخطر فرصة لتشيلسي في استاد الاتحاد، لكن إيدرسون حارس سيتي أنقذ المحاولة من المهاجم البلجيكي الذي اضطر مؤخرًا إلى الاعتذار إلى ناديه بسبب تعليقات أطلقها خلال مقابلة مع وسائل إعلام إيطالية، وأثار الشكوك حول مستقبله مع ناديه الحالي.

وشعر توخيل بالاستياء من أداء تشيلسي الهجومي بصفة عامة، لكن عند سؤاله عما إذا كانت معاناة لوكاكو بسبب عدم تلقيه المساعدة، قال المدرب الألماني: ”في بعض الأحيان يحتاج إلى التحرك أكثر“.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط تشيلسي ويوسع الفارق في الصدارة https://t.co/RJWYKWfMe0 pic.twitter.com/TrNUmywccF — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

وأضاف: ”لقد فقد الكرة كثيرًا دون أي ضغط، وأهدر الكرة كثيرًا في أماكن واعدة، وحصل على فرصة خطيرة“.

ولم يُظهر تشيلسي خطورة هجومية في النصف الأول، بينما جاءت أفضل فرصة في بداية الشوط الثاني بواسطة لوكاكو بعد تمريرة ماتيو كوفاتشيتش، قبل أن يتدخل إيدرسون.

وأوضح توخيل: ”حاولنا صناعة 8 أو 9 هجمات مرتدة في النصف الأول، ولم نصل إلى منطقة جزاء المنافس، وهذه مشكلة كبيرة، وكنا نفتقر لدقة اللمسة والتماسك“.

ورفض توخيل الحديث عن تقلص فرص تشيلسي في المنافسة على اللقب.

وقال المدرب الألماني: ”ليس لدينا الوقت لإهدار طاقتنا في النظر إلى جدول الترتيب. سنلعب، يوم الثلاثاء، (ضد برايتون) ويجب أن نكون مستعدين، وإذا واصل سيتي الانتصارات سيحرز اللقب، لكننا لن نستسلم“.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي فريق برايتون، يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.