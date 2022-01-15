ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط تشيلسي ويوسع الفارق في الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره تشيلسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الاتحاد“، في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف سيتي، كيفين دي بروين في الدقيقة 70 من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء تشيلسي باغتت الحارس وسكنت شباك ”البلوز“.

وكان السيتي الأخطر في الشوط الأول، إذ بحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فشل تشيلسي في تسديد أي كرة طوال الشوط الأول، وهذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر للبلوز في البريميرليغ، تحت قيادة المدرب توماس توخيل، كما أنها الأولى بشكل عام منذ مايو 2018 أمام نيوكاسل.

في المقابل، تمكن تشيلسي من حرمان خصومه من التسجيل خلال الشوط الأول، في 16 مباراة من أصل 22 مواجهة خاضها بالدوري الإنجليزي، هذا الموسم.

ولا يتفوق عليه في هذا الصدد سوى مانشستر سيتي بـ20 مباراة، حسب شبكة ”سكواكا“.

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 43 نقطة محتلا المركز الثاني ”مؤقتا“ في انتظار باقي مباريات الجولة.

وقبل هذه المباراة فاز مانشستر سيتي بآخر لقاء ضد تشيلسي 1/0 سجله غابريل جيسوس، وتقابل غوارديولا ضد توخيل 10 مرات، وتفوق غوارديولا بواقع 6 انتصارات مقابل 3 لصالح توخيل، وتعادل وحيد.

وبعد هذه المباراة، تواجه الفريقان من قبل في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي، نجح تشيلسي في الفوز بـ27 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق مانشستر سيتي 16 مباراة وخيم التعادل بينهم على سبع مباريات.

سجل فريق تشيلسي في شباك مانشستر سيتي 71 هدفا خلال الـ50 مباراة التي جمعت بينهما، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك تشيلسي 52 هدفا.