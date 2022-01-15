كلوب عن تجديد عقد محمد صلاح: لست متأكدا من التوصل لاتفاق

علق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، من جديد على وضع مفاوضات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2023، ويبدو أن مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين لا تسير على ما يرام بسبب رفض إدارة الريدز تلبية الطلبات المالية للاعب الذي سيبلغ من العمر 30 عاما في يونيو المقبل.

وبسؤاله عن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح قال كلوب: ”لا أعرف ما يمكنني قوله علاوة على ما قلته بالفعل“.

وبسؤاله عن المشكلة قال كلوب: ”كي نكون صادقين، لن أقول إن هناك مشكلة“.

وتابع في تصريحات نقلها موقع ”ليفربول إيكو“: ”هناك محادثات. لست متأكدا أن محاولة شركتين كبيرتين التوصل لاتفاق تتم بين عشية وضحاها عادةً في الحياة الطبيعية“.

وأتم المدرب الألماني: ”توقيع عقد كبير لا يشبه شراء هاتف ذكي، حيث تقوم أنت فقط بتوقيع شيء واحد، وينتهي الأمر هنا“.

وختم مدرب كلوب: ”هناك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، بعضها يتعلق بالنادي، والبعض الآخر يتعلق باللاعب، والكثير من الأمور تتعلق بالوكيل. هذا هو الأمر. لا يوجد شيء آخر“.

وسجل محمد صلاح 23 هدفا وقدم لزملائه 9 تمريرات حاسمة في 26 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي في مختلف المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل 16 هدفا في 20 مباراة.

وفي الموسم الماضي سجل صلاح 31 هدفا وصنع 6 في 51 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، ورغم كل هذه الأرقام احتل المركز السابع في ترتيب أفضل اللاعبين بحسب مجلة ”فرانس فوتبول“ التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

موقع صعب

وكانت صحيفة ”ديلي تيليغراف“ البريطانية قد قالت قبل أيام إن محمد صلاح يمر بأسوأ توقيت ممكن لأي نجم كبير، وأوضحت أن النجم المصري استنفد كل محاولاته لإقناع مسؤولي الريدز بالموافقة على طلباته المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح في طريق مسدود، لأنه لا توجد بوادر لأي حلول أخرى، وقالت إن اللاعب يفتقر للحلول الممكنة لإقناع إدارة ليفربول بالحصول على الراتب الأسبوعي الذي يطلبه.

وكشفت وسائل إعلام أن محمد صلاح يطلب راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، لتجديد عقده مع ليفربول.