التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي منافسه تشيلسي، اليوم السبت، في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وتجمع هذه المواجهة بين اثنين من أكبر مدربي الكرة العالمية، وهما الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من 21 مباراة.

وحقق مانشستر سيتي17 فوزاً وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل الفريق 53 هدفا، وتلقى 13 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 43 نقطة من 21 مباراة أيضا.

وحقق البلوز 12 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى الخسارة مرتين، وسجل الفريق 45 هدفا وتلقى 16 هدفا.

ويتصدر ترتيب هدافي مانشستر سيتي الثنائي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ برصيد 7 أهداف لكل منهما، كما أن تشيلسي يتصدر ترتيب هدافيه اللاعب ماسون ماونت برصيد 7 أهداف.

وفاز مانشستر سيتي بآخر لقاء ضد تشيلسي 1/0 سجله غابريل جيسوس، وتقابل غوارديولا ضد توخيل 9 مرات، وتفوق غوارديولا بواقع 5 انتصارات مقابل 3 لصالح توخيل، وتعادل وحيد.

كيف يفكر غوارديولا؟

تعد مواجهة تشيلسي فارقة بالنسبة لمانشستر سيتي في صراع الصدارة؛ فالفوز يزيد الفارق مع أحد أبرز منافسيه على لقب البريميرليغ، كما أنه يزيد ثقة لاعبي مانشستر سيتي وخطواتهم نحو اللقب.

وتجاهل غوارديولا محاولات توخيل تشتيت ذهنه بالحديث عن استفادة مانشستر سيتي من قلة معدلات إصابة كورونا، وتعامل المدرب الإسباني بهدوء قائلا: ”هل لا يزور أوميكرون مدينة مانشستر؟ الإصابات أقل قليلا من باقي الفرق لأن جهازنا الطبي استثنائي“.

ويغيب رياض محرز عن مانشستر سيتي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، كما أن جون ستونز وأوليكساندر زينشينكو وفيل فودين وبنيامين ميندي خارج حسابات غوارديولا.

ومن المرجح أن يعتمد مانشستر سيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إيدرسون مورايس، وأمامه رباعي خط الدفاع إيمريك لابورت وروبن دياز وكايل ووكر وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريغو، وبجواره إلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين، مع ثلاثي خط الهجوم غابريل جيسوس وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ.

ويميل غوارديولا للسيطرة على وسط الملعب مع دور دي بروين وغوندوغان من أجل تبادل التمريرات والحفاظ على إيقاع اللعب، وتطبيق أفكار المدرب في الاختراق عن طريق الجناحين برناردو وسترلينغ، بجانب تحركات جيسوس أكثر من صنع أهدافا في الدوري برصيد 10 أهداف.

توخيل.. واستعادة الثقة

يرفع توماس توخيل شعار لا بديل عن الفوز؛ من أجل استعادة الثقة وتقليص فارق العشر نقاط مع مانشستر سيتي على الصدارة.

ويدرك توخيل جيدا أن فوز مانشستر سيتي سيزيد من الفوارق لصالح الأخير، وهو ما جعل المدرب الألماني يؤكد في المؤتمر الصحفي أن فوز مانشستر سيتي على تشيلسي سيقربه من التتويج.

وأشار إلى أن فريقه بحاجة للأداء بكل قوة والتركيز، ووجود كافة نجوم الفريق؛ من أجل حسم النقاط الثلاث أمام مانشستر سيتي.

ويغيب عن الفريق الحارس إدوارد ميندي الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية مع السنغال، بجانب رايس جيمس وبن تشيلويل وأندرياس كريستينسن وتريفوه شالوباه.

ويعتمد توخيل على تشكيلته التي تضم حارس المرمى كيبا، وأمامه الثلاثي تياغو سيلفا وسيزار أزابيلكويتا وأنطونيو روديغير في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جورجينيو، وبجواره ماتيو كوفاسيتش، ويمينا كالوم هيدسون أودوي، ويسارا ماركوس ألونسو، مع ثنائي صناعة اللعب ماسون ماونت وكاي هافيرتز، مع المهاجم روميلو لوكاكو.

وقال عبدالستار صبري نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن هذه المواجهة ستكون بمثابة صراع الشطرنج بين توخيل وغوارديولا: مؤكدا أن الأخير يجيد اللعب والتحكم في وسط الملعب، كما أن توخيل سيحاول إفساد هذه السيطرة.

وأشار إلى أن هناك صراعا كرويا مثيرا بين جورجينيو ودي بروين في ترك البصمات المؤثرة في التمرير، وتوزيع الكرات بالشكل المناسب.