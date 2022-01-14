رياضة

مشاكل في القلب تتسبب في استبعاد أوباميانغ من قائمة الغابون أمام غانا
تاريخ النشر: 14 يناير 2022 19:53 GMT
تاريخ التحديث: 14 يناير 2022 21:10 GMT

مشاكل في القلب تتسبب في استبعاد أوباميانغ من قائمة الغابون أمام غانا

استبعاد أوباميانغ وميي وليمينا من المشاركة أمام غانا؛ بسبب الخوف على صحتهم.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الاتحاد الغابوني لكرة القدم عن سبب استبعاد أوباميانغ قائد الفريق من قائمة المنتخب الذي يواجه غانا في كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت نتيجة بيير-إيمريك أوباميانغ قائد الغابون، واثنين آخرين من بعثة المنتخب الوطني، إيجابية لكوفيد-19، فور الوصول إلى الكاميرون، اليوم الخميس؛ مما يهدد مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأصدر اتحاد الغابون بيانًا رسميًا قال فيه إن استبعاد أوباميانغ وميي وليمينا من المشاركة أمام غانا؛ بسبب الخوف على صحتهم.

وأضاف في صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“: ”اللاعبون الثلاثة توجد عندهم مشاكل في القلب بحسب الفحوصات التي أجريت، ولذلك فضّل الكاف عدم المخاطرة بإشراكهم“.

وأكد اتحاد الغابون في بيانه أن قرار استبعاد الثلاثي السابق عائد للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وغاب أوباميانغ عن الغابون في مباراة الليلة أمام غانا، كما أنّه لم يشارك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام جزر القمر إثر إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن المنتخب الغابوني فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا بهدف دون رد، على حساب جزر القمر.

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