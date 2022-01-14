مشاكل في القلب تتسبب في استبعاد أوباميانغ من قائمة الغابون أمام غانا

كشف الاتحاد الغابوني لكرة القدم عن سبب استبعاد أوباميانغ قائد الفريق من قائمة المنتخب الذي يواجه غانا في كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت نتيجة بيير-إيمريك أوباميانغ قائد الغابون، واثنين آخرين من بعثة المنتخب الوطني، إيجابية لكوفيد-19، فور الوصول إلى الكاميرون، اليوم الخميس؛ مما يهدد مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأصدر اتحاد الغابون بيانًا رسميًا قال فيه إن استبعاد أوباميانغ وميي وليمينا من المشاركة أمام غانا؛ بسبب الخوف على صحتهم.

وأضاف في صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“: ”اللاعبون الثلاثة توجد عندهم مشاكل في القلب بحسب الفحوصات التي أجريت، ولذلك فضّل الكاف عدم المخاطرة بإشراكهم“.

وأكد اتحاد الغابون في بيانه أن قرار استبعاد الثلاثي السابق عائد للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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Selon la commission médicale de la CAF, les joueurs Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé et Mario Lemina à peine sortis du Covid ne peuvent pas prendre part à ce match.

Les examens présenteraient des lésions cardiaques.

la CAF n'a pas voulu prendre de risques. pic.twitter.com/cebUnMLSVX — Fédération Gabonaise de Football – FEGAFOOT (@fegafoot_gabon) January 14, 2022

وغاب أوباميانغ عن الغابون في مباراة الليلة أمام غانا، كما أنّه لم يشارك في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام جزر القمر إثر إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن المنتخب الغابوني فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا بهدف دون رد، على حساب جزر القمر.