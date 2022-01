آرسنال يطالب رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل قمة شمال لندن أمام توتنهام

طلب آرسنال من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل قمة شمال لندن، يوم الأحد، أمام مضيفه توتنهام هوتسبير؛ بسبب وجود حالات كوفيد-19 في الفريق، إضافة إلى الإصابات وخوض بعض اللاعبين كأس أمم أفريقيا مع منتخباتهم.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنها ستتخذ قرارا بشأن هذه المباراة يوم السبت.

وأضافت في بيان: ”سيجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت؛ لنظر الطلب وسيبلغ الفريقين والجماهير بالقرار“.

🚨 We can confirm we've made an application to the Premier League to postpone Sunday’s north London derby.#TOTARS

— Arsenal (@Arsenal) January 14, 2022