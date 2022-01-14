آرسنال يطالب رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل قمة شمال لندن أمام توتنهام

طلب آرسنال من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل قمة شمال لندن، يوم الأحد، أمام مضيفه توتنهام هوتسبير؛ بسبب وجود حالات كوفيد-19 في الفريق، إضافة إلى الإصابات وخوض بعض اللاعبين كأس أمم أفريقيا مع منتخباتهم.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنها ستتخذ قرارا بشأن هذه المباراة يوم السبت.

وأضافت في بيان: ”سيجتمع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت؛ لنظر الطلب وسيبلغ الفريقين والجماهير بالقرار“.

🚨 We can confirm we've made an application to the Premier League to postpone Sunday’s north London derby.#TOTARS — Arsenal (@Arsenal) January 14, 2022

وسيغيب جرانيت تشاكا لاعب آرسنال عن مباراة الأحد؛ بسبب حصوله على بطاقة حمراء في التعادل السلبي يوم الخميس أمام مضيفه ليفربول، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة، بينما يعاني سيدريك سواريس وبوكايو ساكا وكالوم تشيمبرز من إصابات.

ويخوض توماس بارتي ومحمد النني ونيكولاس بيبي وبيير-إيمريك أوباميانغ مباريات مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية، بينما أصيب النرويجي مارتن أوديغارد بكوفيد-19.

وفي مؤتمر صحفي قبل بيان الدوري الممتاز، قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن فريقه لديه مخاوف من قلة اللاعبين المتاحين للمباراة.

وردا على سؤال هل ستمضي مباراة توتنهام في موعدها يوم الأحد؟ قال أرتيتا: ”لا أدري. بصراحة يصعب جدا قول ذلك قبل تقييم حالة كل اللاعبين“.

وأضاف: ”لكن ما قد يكون مستحيلا اليوم قد يصبح ممكنا غدا. سار الأمر معنا بهذا الشكل حين كان فريقي جاهزا لخوض مباراة، لكنها ألغيت مرتين لعدم جاهزية لاعبي الفريق المنافس، لكن هدفنا دائما خوض المباريات“.

ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد 20 مباراة، متفوقا بنقطتين على توتنهام السادس الذي يملك مباراتين مؤجلتين.