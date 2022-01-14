أرتيتا: آرسنال المتقلب أظهر روحه القتالية ضد ليفربول

لم يملك المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، إجابة واضحة عندما طُلب منه شرح سبب الأداء القوي لفريقه في التعادل 0/0 مع مضيفه ليفربول في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بعد الخسارة المذلة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام منافس من الدرجة الثانية.

وودع آرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام نوتنغهام فورست مطلع الأسبوع الحالي، لكنه تعادل مع ليفربول رغم أنه لعب بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول.

وأبلغ المدرب الإسباني شبكة ”سكاي سبورتس“: ”من الصعب الشرح. عندما تشاهد الأداء ضد مانشستر سيتي حيث كنا نستحق نتيجة أفضل من الهزيمة لكننا لعبنا بـ10 لاعبين“.

وأضاف: ”ثم ذهبنا لمواجهة فورست وكان الأداء مختلفا تماما. لكن ضد ليفربول استعدنا مستوانا وقمنا بما يجب فعله“.

وتابع أرتيتا ”هذا فريق شاب وفي بعض الأحيان يحدث عدم ثبات في المستوى“.

ونال آرسنال لقبين فقط في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كانا في موسم 1992/1993، و1986/1987.

وطرد غرانيت تشاكا في الدقيقة 24 أمام ليفربول بعد تدخل على ديوغو غوتا حيث منعه من فرصة التسجيل.

وقال أرتيتا: ”أعتقد أن اللاعبين أظهروا الروح القتالية والعزيمة والرغبة. يمكن رؤية المشاعر التي بدت عليهم. لم يستسلموا مطلقا“.

وأوضح ”أبلغتهم قبل المباراة عندما تريدون المجيء إلى هنا يجب اللعب بنهج معين في هذا الملعب. يجب التصرف في الأوقات الصعبة، لا يمكن أن يظهر رد الفعل لأن الوضع أصبح معقدا“.

وتابع ”اللاعبون قدموا أداء رائعا. لعبنا بالطريقة التي كان يجب اللعب بها، وهي ليست طريقتنا“.

ويحل آرسنال ضيفا على توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، ويتطلع أرتيتا لهذه المواجهة حتى في ظل معاناة لاعبيه للتعافي.

وقال المدرب الإسباني: ”خوض مباريات القمة يمنح حافزا إضافيا وطاقة حتى عندما لا تمتلكها“.

وبعد مواجهة توتنهام يلتقي آرسنال مع ليفربول مجددا في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على استاد الإمارات، علما أن آرسنال سيلعب مع ليفربول أيضا في فبراير المقبل في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز على استاد الإمارات أيضا.