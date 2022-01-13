بـ10 لاعبين.. آرسنال يقتنص التعادل من ليفربول على ملعب آنفيلد بكأس الرابطة

تغلب آرسنال على النقص العددي في صفوفه وانتزع تعادلا سلبيا ثمينا مع مضيفه ليفربول يوم الخميس على استاد ”آنفيلد“ في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم النقص العددي في صفوف آرسنال بعد طرد السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 24 .

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب ”الإمارات“ معقل فريق آرسنال في العاصمة لندن يوم الخميس المقبل حيث ستكون الفرصة سانحة أمام آرسنال لانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي من خلال أي فوز على ملعبه.

ويلتقي الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي البطولة مع تشيلسي الذي فاز على توتنهام 2 – صفر ذهابا و1 – صفر إيابا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي للبطولة.