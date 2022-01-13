كريستيانو رونالدو: اصطدمت مع زملائي في مانشستر يونايتد لأنهم لا يتحملون الانتقادات

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنه اصطدم مع بعض الأشخاص في الفريق لأنهم لا يتحملون الانتقادات، وقال إنه تحدث عن الاختلاف في عقلية الأجيال.

وقال رونالدو خلال حواره مع شبكة ”سكاي سبورت“: ”اللاعبون ذوو الخبرة، واللاعبون الأكبر سنًا يمكنهم دائمًا مساعدة اللاعبين الشباب، لكن بإمكاني أن أعطيك مثالًا، إذا قدمت نصيحة حتى لو كنت أصغر مني لكن ليست في خططك وحياتك اليومية، يمكنك أن تتحدث مع هذا الشخص طوال اليوم، ولكن إن لم يكن يأتي من داخلك سيبقى مستحيلًا“.

كريستيانو رونالدو: لا أريد أن أكون في فريق ينافس على المركز الخامس أو السادس https://t.co/qmqhwrNaPC pic.twitter.com/LgiqmsAEF9 — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وأضاف: ”أتذكر حين كان عمري 18 و19 و 20 عامًا، بعض اللاعبين الأكبر مني تحدثوا معي، لكن قلت كريستيانو يجب أن تتطور وتتحسن، يعرفون أكثر منك، وأكثر خبرة منك، وتجاوزوا عدة فترات سيئة“.

وأكد رونالدو أن الجيل الحالي لا يتقبل النقد، حيث قال: ”لكن الآخرين لا يقبلون ذلك إذا انتقدتهم، ولا أقول هذا الجيل من اللاعبين بل بشكل عام، ولدي أطفال، وأعرف إن كنت شديد القسوة فهم يفعلون العكس، وعليك أن تجد التوازن الطبيعي للحديث معهم“.

واستدرك قائد البرتغال: ”ولكن في رأيي النقطة الأساسية هي أنه يجب أن يأتي الأمر من داخلك، ويجب أن تكون فخورًا بنفسك وأنت تنظر لنفسك في المرآة وتقول: ”اسمع سأبذل قصارى جهدي، وأعتقد أنه يجب أن نكون جميعًا مستعدين للقيام بذلك لأننا في العام الجديد نغير الصفحة، ولدينا الكثير لنكسبه، وعلينا أن نصدق ذلك وإلا سيكون كابوسًا“.

تقرير: كريستيانو رونالدو يبحث مع خورخي مينديز مصيره في مانشستر يونايتد https://t.co/qB7ongwVhG pic.twitter.com/VXGqbv2itC — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وتحدثت تقارير إعلامية سابقًا عن وجود انقسام داخل غرف ملابس مانشستر يونايتد حول خطط المدرب الجديد الألماني ”رالف رانجنيك“، وعدم تقبل بعض اللاعبين لعدم إشراكهم في المباريات، كما تحدثوا عن أن مجموعة من اللاعبين يملكون الأفضلية في اللعب مهما كان مستواهم.

وعاد كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، بعد رحيله عن الفريق، في صيف 2009، نحو ريال مدريد، ومنه نحو يوفنتوس، ورغم الانتقادات الموجهة ضده فهو الهداف الأول للفريق هذا الموسم في كل المسابقات، وقاده للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بأهداف حاسمة.

وفاز مانشستر يونايتد 1/0 على أستون فيلا، يوم الإثنين الماضي، ليتأهل إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة غاب عنها رونالدو، بسبب ”آلام بسيطة“.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع أستون فيلا مجددًا، يوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.