كريستيانو رونالدو: لا أريد أن أكون في فريق ينافس على المركز الخامس أو السادس

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أن هدفه هو الفوز بالألقاب، وطالب زملاءه بتغيير مسار الفريق، مؤكدا دعمه للمدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك.

وقال النجم البرتغالي في حوار مع قناة ”سكاي سبورتس“: ”نحن قادرون على تغيير الفريق حاليا، لا أعرف المسار بالضبط لكوني لست مدربا أو رئيسا، أعرف الطريق لكني لن أقول ذلك لكون من غير الأخلاقي أن أقول ذلك“.

وتطرح تساؤلات حول مصير النجم البرتغالي في مانشستر يونايتد حيث تشير تقارير لرغبته بالرحيل في نهاية الموسم، وقال حول طموحاته برفقة الفريق :“ لا أريد أن أكون هنا في ناد ينافس على المركز السادس أو السابع أو الخامس، أنا هنا للمنافسة على الألقاب والفوز، أعتقد أننا في المنافسة لكننا لسنا في أفضل حالاتنا بعد“.

وأضاف كريستيانو رونالدو: ”مانشستر يونايتد ينتمي للأشياء الكبيرة لذلك علينا أن نتغير، لذلك لدينا طريق طويل لنقطعه لتحسين أنفسنا وأعتقد أننا إن غيرنا رأينا يمكننا تحقيق أشياء عظيمة“.

ورفض النجم البرتغالي تحميل المسؤولية للمدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك في الأداء الحالي للفريق وألقى باللوم على اللاعبين وقال: ”يجب أن تكون لدينا العقلية الصحيحة، عليك أن تكون مستعدا عندما تقاتل في مباراة، يسمون هذا النادي مانشستر يونايتد لذلك علينا أن نتحد“.

وأضاف كريستيانو رونالدو: ”الطريقة مفيدة فقط إذا كانت لديك العقلية الصحيحة على أرض الملعب. ما زال أمامنا طريق طويل لتحسين المستوى. الشيء الأكثر أهمية هو النظر لنفسك والقول إن بإمكانك القيام بعمل أفضل، أنا لا أقبل أن عقليتنا أدنى من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأكد مهاجم مانشستر يونايتد والنجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس أنه من أجل بناء أشياء جديدة لا بد من تدمير أشياء معينة وقال: ”ما زلت أعتقد أننا قادرون على الحصول على موسم جيد. نعلم أن وضع أفكار المدرب الجديد يستلزم بعض الوقت، علينا أن نكون محترفين وأن نعمل بجد وأن نكون معا كلاعبين“.

وحول المدرب الجديد قال كريستيانو رونالدو: ”لقد غير الكثير من الأشياء لكنه في حاجة للوقت لإيصال أفكاره للاعبين، وعلى أرضية الملعب نحن نعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت. ليس من السهل تغيير عقلية اللاعبين والنظام والثقافة لكني أعتقد أنه يقوم بعمل جيد“.

ووجه كريستيانو رونالدو رسالة لزملائه الشباب وقال: ”إن كنتم لا ترغبون في نصائحي، قوموا بترتيب الأمور بأنفسكم“.