"ذا صن" تسخر من طريقة لعب كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر أمام نيجيريا

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن طريقة لعب منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي ”كارلوس كيروش“، والتي تسببت في الهزيمة بهدف نظيف أمام نيجيريا في افتتاح مباريات الفريقين في كأس الأمم الأفريقية، حيرت العالم نظرًا لأنها كانت عبارة عن ( 5-5-صفر) أي 5 لاعبين في الدفاع، ومثلهم في الوسط، ودون مهاجمين.

واستهلت مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب مشوارها في النسخة الحالية المقامة في الكاميرون بالهزيمة 1-صفر أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة.

وسجل ”كليتشي إيهيناتشو“ مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي حارس مصر لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط.

وبحسب الصحيفة البريطانية، بدا كل شيء على ما يرام مع تغطية ما قبل المباراة ، حتى أظهرت كل من قنوات beIN sports وSky Sports تشكيل منتخب مصر، حيث ظهر أن ”الفراعنة“ يلعبون دون هجوم مع الاعتماد على 5 مدافعين، ومثلهم في الوسط في مواجهة ”النسور الخضر“.

وعلق الكثير من عشاق كرة القدم على هذه الطريقة بشكل غريب لا يخلو من السخرية، حيث كتب أحدهم: ”مصر تلعب بتشكيلة 5-5؟“، وقال آخر: ”تشكيل مصر مثير للاهتمام“. وقال آخر: أرجوكم هل رأى أحد طريقة لعب مصر؟“.

وكتب أحدهم: ”ما هي طريقة لعب مصر بحق الجحيم؟، وردد آخر: ”خطة لعبة مصر: مرّر إلى صلاح وهو يعرف ماذا سيفعل!“

ومع انطلاق المباراة، سرعان ما أصبح واضحًا أن البرتغالي كيروش لم يختر استخدام مثل هذا التشكيل غير التقليدي، ولكنه بدأ المباراة ومصر مرشحة للفوز على نيجيريا لكن المباراة انتهت بفوز ”النسور الخضر“، وأداء باهت للفراعنة بعيدًا عن طريقة اللعب التي لم تفلح.

وأبدى كيروش حزنه على الخسارة عقب المباراة، وقال لشبكة beIN sports: ”الأداء في الشوط الأول كان ضعيفًا للغاية وهذه هي الحقيقة، ولم نكن موجودين في الملعب. وبدأنا اللعب في الشوط الثاني ولم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق والخسارة أمام نيجيريا“.

ومن ناحية أخرى، يُجري أكرم توفيق ظهير أيمن مصر صورة أشعة على ركبته إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من المباراة وذلك في أحد المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا، وعلى ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى إصابته، كما يجري أيضًا أحمد فتوح صورة أشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت بتغييره بين شوطي المباراة.