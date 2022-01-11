تقرير: هالاند يقترب من مانشستر سيتي

سيلتقي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند مع قادة النادي الألماني، خلال الأسبوعين المقبلين، لتحديد مستقبله، مع احتفاظ مانشستر سيتي بمركز الصدارة إذا قرر المهاجم النرويجي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وسيصبح الشرط الجزائي في عقد هالاند، والبالغة قيمته 64 مليون جنيه إسترليني، ساريًا، الصيف المقبل، في ظل تنافس عدد من أبرز أندية أوروبا على التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب.

وفي الأسبوع الماضي، قال سيباستيان كيل، مدير دورتموند، إن النادي سيجلس مع هالاند ”في الأسابيع القليلة المقبلة“، مضيفًا: ”سيكون من الجيد ألا يستمر التفكير في القرار إلى الأبد“.

وفي غضون ذلك، اعترف ”مينو رايولا“ وكيل أعمال هالاند، الشهر الماضي، بأن هناك ”فرصة كبيرة“ لمغادرة اللاعب في نهاية الموسم، ووضع مانشستر سيتي كإحدى الوجهات المحتملة للاعب.

لابورتا عن إمكانية ضم هالاند لبرشلونة: كل شيء ممكن إذا عملنا بشكل جيد https://t.co/hoaT5swH8D pic.twitter.com/b21M0ybyF4 — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وقال رايولا لمحطة ”سبورت 1“ : ”يمكنه اتخاذ الخطوة التالية، وبايرن ميونخ، وريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، هذه هي الأندية الكبيرة التي يمكنه الذهاب إليها، وفاز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات خلال السنوات القليلة الماضية، أكثر بكثير من يونايتد“.

ورفض بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ مناقشة احتمال تعاقد سيتي مع هالاند، في ديسمبر/كانون الأول، قائلًا: ”السؤال التالي، لا تسألني عن ذلك. لن أجيب.“

وأهدر السيتي فرصة التعاقد مع هاري كين كبديل للهداف المعتزل سيرجيو أجويرو، الصيف الماضي، مما جعله يفتقر إلى الخيارات الهجومية اللازمة.

من الصعب رفض طلب غوارديولا

وقال كاوه صليكول مراسل قناة ”سكاي سبورتس نيوز“: ”سأكون مندهشًا للغاية إذا بقي في دورتموند بعد هذا الصيف بسبب الشرط الجزائي في عقده، وبسبب نوعية الأندية التي تلاحقه، وأعتقد أنه سيكون من المستحيل عليه تقريبًا أن يقول لا لبعض هذه الأندية التي ستقدم عروضًا أمامه“.

إذا كنت تتحدث عن رؤية هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن مانشستر سيتي في صدارة الترتيب، ونعلم أنهم كانوا يبحثون عن مهاجم قوي منذ فترة طويلة، على الرغم من أنهم لا يحتاجون إليه حقًا، ويقول غوارديولا: ”نحن نتألق دون مهاجم صريح“.

ولا شك أن أسلوب غوارديولا يحتاج إلى لياقة بدنية عالية، إذ إنه يتعين عليك أن تلعب بطريقته وتفعل ما يريد منك أن تفعله، لقد رأينا اللاعبين يستغرقون بعض الوقت للتكيف مع ذلك، وعادةً ما يستغرق اللاعبون موسمًا واحدًا على الأقل للتكيف مع طريقته في اللعب.

وبالنسبة إلى هالاند، لن يكون الذهاب إلى مانشستر سيتي خيارًا سهلاً، على الرغم من أنه سيضمن النجاح تقريبًا إذا ذهب إلى هناك.

وسيكون قادرًا على الانتقال إلى أندية أخرى، حيث يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف وربما لا يضطر إلى العمل بجدية أكبر، ولن تكون البيئة كثيرة الضغط كما هي في مانشستر سيتي.

وأكد الرئيس التنفيذي لدورتموند اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند، وقال لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”كل ما أعرفه وأضمنه أن ريال مدريد مهتم به للغاية“.

وفي غضون ذلك، سُئل رئيس برشلونة خوان لابورتا مباشرة عن التعاقد مع هالاند، الأسبوع الماضي، معلنًا أن ناديه ”عاد“، وأن كل شيء ممكن بعد انضمام فيران توريس من مانشستر سيتي.