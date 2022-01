مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا ويتأهل لدور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

لحق مانشستر يونايتد بركب المتأهلين إلى دور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب 1/0 على ضيفه أستون فيلا، على ملعب أولد ترافورد، اليوم الإثنين.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثامنة بتوقيع سكوت مكتوميناي بضربة رأسية بعد كرة من فريد.

🔴 He's @ManUtd's main man at the moment 🤩@mctominay10 like a prime number 9️⃣ in the box 😅#EmiratesFACup pic.twitter.com/atWV9WCISe — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2022

وسبق أن حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، كان آخرها موسم 2015/2016.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد في دور الـ32 مع ميدلزبره.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع أستون فيلا مجددا يوم السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك.

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في مختلف المسابقات فاز مانشستر يونايتد في 7 مواجهات، في حين فاز أستون فيلا مرة وحيدة، وتعادل مرتين.

وليستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، علمًا بأن آرسنال هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبًا، في حين نال مانشستر يونايتد اللقب 12 مرة، مقابل 8 مرات لكل من تشيلسي، وتوتنهام، و7 لليفربول وأستون فيلا، و6 لمانشستر سيتي، وبلاكبيرن روفرز.

غياب رونالدو

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد مع أستون فيلا غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن غياب رونالدو: ”تحدثت معه يوم الأحد قبل التدريب، أخبرني أنه عانى من بعض آلام في اليومين الماضيين.. إنها آلام بسيطة“.

وأضاف: ”قررنا عدم المخاطرة برونالدو في مباراة كأس يمكن أن تستمر لمدة 120 دقيقة“.

يشار إلى أن رونالدو سجل 14 هدفا، في 22 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات الموسم الحالي، بواقع 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 في دوري أبطال أوروبا.

فيما يلي قرعة الدور الرابع (دور الـ32) من كأس الاتحاد الإنجليزي، للموسم 2021/2022، التي أقيمت أمس الأحد:

ليفربول VS كارديف سيتي.

مانشستر سيتي VS فولهام.

تشيلسي VS بلايموث.

مانشستر يونايتد VS ميدلزبره.

نوتنغهام فورست VS ليستر سيتي.

توتنهام VS برايتون.

إيفرتون VS برينتفورد.

ويستهام يونايتد VS كيدرمنيستر.

وولفرهامبتون VS نورويتش سيتي.

ساوثهامبتون VS كوفنتري سيتي.

ستوك سيتي VS ويغان أثليتك.

كريستال بالاس VS هارتليبول.

هيدرسفيلد VS بارنسلي.

كوينز بارك رينجرز VS بيتربوروه.

كامبريدج VS لوتون يونايتد.

بورنموث VS بورهام وود.