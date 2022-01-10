رانجنيك يكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

كشف المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة الفريق أمام أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الإثنين.

وقال رانجنيك: ”تحدثت مع رونالدو يوم الأحد قبل التدريب، أخبرني أنه عانى من بعض آلام في اليومين الماضيين.. إنها آلام بسيطة“.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية: ”قررنا عدم المخاطرة برونالدو في مباراة كأس يمكن أن تستمر لمدة 120 دقيقة“.

وشارك رونالدو الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 14 هدفا، بواقع 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 في دوري أبطال أوروبا.

وتابع ”فيل جونز يعاني من بعض المشاكل البسيطة في ربلة الساق“.

وتابع المدرب الألماني: ”عندما توليت تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، كنت أعلم أن الأمر يحتاج الكثير من العمل الذي يتعين القيام به“.

🔴 He's @ManUtd's main man at the moment 🤩@mctominay10 like a prime number 9️⃣ in the box 😅#EmiratesFACup pic.twitter.com/atWV9WCISe — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2022

وأوضح: ”ليس من الممكن الدخول إلى نادٍ جديد في منتصف الموسم، وتصبح الأمور منضبطة على الفور بمجرد قول بضع كلمات“.

وختم رانجنيك تصريحاته بالقول: ”لدينا الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة ولديهم الكثير من المواهب، لكننا بحاجة إلى العمل معًا من أجل إحراز تقدم“.

وبعد مواجهة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد من المقرر أن يتقابل الفريقان مجددا يوم السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر بـ22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي الذي لعب 21 مباراة.

سبورت: كريستيانو رونالدو مستاء من وضعه في مانشستر يونايتد ووكيله يبحث عرضه على برشلونة https://t.co/DPrmu2Q1YW pic.twitter.com/SK2guWugFK — إرم سبورت (@EremSports) January 10, 2022

يشار إلى أن قرعة دور الـ32 أسفرت عن مواجهة بين الفائز من مانشستر يونايتد وأستون فيلا مع ميدلزبره.

وبعد مواجهة أستون فيلا يوم السبت من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برينتفورد، ثم ويستهام، ثم بيرنلي.

وليستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، علمًا بأن آرسنال هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبًا، في حين نال مانشستر يونايتد اللقب 12 مرة، مقابل 8 مرات لكل من تشيلسي، وتوتنهام، و7 لليفربول وأستون فيلا، و6 لمانشستر سيتي، وبلاكبيرن روفرز.