رانجنيك يكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

كشف المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة الفريق أمام أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الإثنين.

وقال رانجنيك: ”تحدثت مع رونالدو يوم الأحد قبل التدريب، أخبرني أنه عانى من بعض آلام في اليومين الماضيين.. إنها آلام بسيطة“.

Ralf explains the reasons for @Cristiano and @Sanchooo10 's absences from tonight's squad ℹ️ #MUFC | #FACup

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية: ”قررنا عدم المخاطرة برونالدو في مباراة كأس يمكن أن تستمر لمدة 120 دقيقة“.

وشارك رونالدو الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد في 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 14 هدفا، بواقع 8 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 في دوري أبطال أوروبا.

وتابع ”فيل جونز يعاني من بعض المشاكل البسيطة في ربلة الساق“.

وتابع المدرب الألماني: ”عندما توليت تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، كنت أعلم أن الأمر يحتاج الكثير من العمل الذي يتعين القيام به“.

🔴 He's @ManUtd's main man at the moment 🤩@mctominay10 like a prime number 9️⃣ in the box 😅#EmiratesFACup pic.twitter.com/atWV9WCISe

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 10, 2022