انخفاض حالات كوفيد-19 بالدوري الإنجليزي للأسبوع الثاني على التوالي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين إصابة 72 حالة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في الحالات الإيجابية.

وقال الدوري في بيان: ”يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يؤكد اليوم أنه بين الإثنين الثالث من يناير حتى أمس الأحد تم إجراء 12973 اختبارا لكوفيد-19 على اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية. وجاءت نتيجة 72 حالة جديدة إيجابية“.

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وسجل الدوري الإنجليزي الممتاز 94 حالة بين 27 ديسمبر كانون الأول الماضي وحتى الثاني من يناير كانون الثاني، بينما ارتفعت الإصابات إلى 103 حالات إيجابية في رقم قياسي أسبوعي بين 20 و26 ديسمبر الماضي.

وتأجلت 19 مباراة في الدوري منذ الشهر الماضي بسبب تفشي كوفيد-19 في أندية مختلفة.

وألغيت مباراة ليستر سيتي على ملعب إيفرتون بعد إعلان ليستر سيتي معاناته من غياب العديد من لاعبيه بسبب الإصابة بفيروس كورونا والإصابات العادية وغياب بعض لاعبيه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفي رصيده 53 نقطة من 21 مباراة، ويأتي تشيلسي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ثم ليفربول في المركز الثالث وحصد 42 نقطة من 20 مباراة، ويحتل آرسنال المركز الرابع وحصد 35 نقطة من 20 مباراة.

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وغدا الثلاثاء من المقرر أن يلعب ساوثهامبتون مع برينتفورد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18، ويوم الأربعاء يلعب ويستهام مع نوريتش سيتي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 أيضا.

وتفتتح مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون وكريستال بالاس يوم الجمعة، على أن يلعب مانشستر سيتي أمام تشيلسي على ملعب الاتحاد يوم السبت، وفي اليوم نفسه يواجه نيوكاسل يونايتد واتفورد، ويلعب إيفرتون مع نوريتش سيتي، وبيرنلي مع ليستر سيتي، ووولفرهامبتون أمام ساوثهامبتون، وأستون فيلا ضد مانشستر يونايتد، ويوم الأحد يستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد منافسه برينتفورد، ويلعب ويستهام مع ليدز يونايتد، وتوتنهام مع آرسنال.

وعلى مستوى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يتصدر النجم المصري محمد صلاح ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا ويتقدم بـ6 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو غوتا، في حين سجل جيمي فاردي نجم ليستر سيتي 9 أهداف ويحتل المركز الثالث.