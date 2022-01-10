سبورت: كريستيانو رونالدو مستاء من وضعه في مانشستر يونايتد ووكيله يبحث عرضه على برشلونة

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، سئم من وضعه مع الفريق، في ظل سوء المستوى في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك.

وشددت الصحيفة، في تقرير لها على أن ”وجهة رونالدو المقبلة قد تكون العودة إلى الدوري الإسباني عن طريق بوابة برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة“.

وأوضحت أن ”رونالدو طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز البحث له عن مخرج بنهاية الموسم، خصوصا في حال لم ينجح الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا“.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن ”خورخي مينديز يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وهذا قد يجعل انتقال كريستيانو رونالدو إلى برشلونة أمرا ممكنا في الصيف المقبل“.

#FCB 🔵🔴#Confidencial 🔴 💣 No sería de extrañar que el nombre de Cristiano Ronaldo se volviera a vincular con el Barcelona ✍️ Albert Masnouhttps://t.co/wC72qiUCDx — Diario SPORT (@sport) January 10, 2022

وكان رونالدو الذي يرتبط بعقد مع مانشستر حتى 2023، لعب سابقا في صفوف الغريم التقليدي ريال مدريد لمدة 9 سنوات، ويعد الهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفا، إذ انضم إليه في عام 2009 ورحل عنه في 2020 إلى صفوف يوفنتوس الذي خلع قميصه في 2021 ليعود مجددًا إلى ”الشياطين الحمر“.

رونالدو هذا الموسم خاض برفقة يونايتد 22 مباراة في جميع المسابقات نجح في تسجيل 14 هدفًا، وصنع 3 .

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم رونالدو بنادي برشلونة، إذ قامت من قبل صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، المعروفة بقربها من إدارة ”البلوغرانا“ بالتأكيد أن رونالدو عرض نفسه على برشلونة، ولكن اتضح بعد ذلك أن الأمر لا يعد سوى مزحة، باعتبار أن يوم الـ28 من ديسمبر 2021 في إسبانيا، يعد مماثلا ليوم كذبة أبريل الشهير في إنجلترا والذي يوافق الأول من أبريل من كل عام.

ويعتبر الثامن والعشرون من ديسمبر هو منتصف فترة الكريسماس وهو اليوم الذي يقوم فيه الإسبان بإطلاق النكات.

ويتخلف مانشستر يونايتد بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، بعد أن تعرضوا للهزيمة 6 مرات في النصف الأول للموسم، أقدموا خلاله على استبدال المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بالألماني رالف رانجنيك.