أرتيتا مدرب آرسنال: نشعر بجرح بالغ بعد الخروج من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إن تاريخ ناديه العريق في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم زاد من مرارة الهزيمة المفاجئة 1-صفر في الدور الثالث أمام نوتنغهام فورست، يوم الأحد.

وانتهت آمال آرسنال في تعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه الـ15 في كأس الاتحاد بخسارته أمام نوتنغهام المنتمي للدرجة الثانية ولم ينجح خلال المباراة في تسديد كرة واحدة على المرمى وعبر أرتيتا عن خيبة أمله لعدم إظهار فريقه الرغبة في الفوز.

وقال أرتيتا للصحفيين، يوم الأحد ”نشعر بجرح بالغ. إنها مسابقة مرتبطة بتاريخ النادي والخروج منها بهذا الشكل اليوم يعد انتكاسة كبيرة.

”أشعر بخيبة أمل بالغة بسبب الأداء أولا وقبل كل شيء، ليس بسبب الهزيمة ولكن لعدم وجود الرغبة والعزيمة لتغيير الأمور.

”كنا بحاجة إلى إظهار المزيد من الرغبة والتعطش للفوز بأي ثمن في كل لعبة“.

وقال أرتيتا إن المدافع نونو تافاريس الذي تم استبداله في الدقيقة الـ35 لم يكن مصابا.

وأضاف ”أجريت التغيير لتعزيز أداء الفريق.

”كنت أعلم أنها ستثير ضجة لكن يتعين علي إجراء تغييرات لمحاولة تعزيز الأداء عندما لا تسير الأمور في الاتجاه الصحيح“.

🔴 مفاجاة مدوية.. آرسنال يغادر كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث بعد الخسارة أمام نوتنغهام فورست 1-0. pic.twitter.com/udyBeNOwll — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وسيواجه آرسنال منافسه ليفربول في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة يوم الخميس قبل ملاقاة توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز في الـ16 من يناير/ كانون الثاني.

ويواجه فريق توتنغهام فى الدور الرابع من كاس الاتحاد الإنجليزي نظيره فريق ليستر سيتي، حامل لقب البطولة.

وأجريت مساء الأحد، قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021 – 2022، وجاءت سهلة لجميع كبار أندية الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول، فريق كارديف سيتي من الدرجة الثانية، ويلعب مانشستر سيتي مع فريق فولهام.

ويواجه الفائز من لقاء مانشستر يونايتد مع أستون فيلا، فريق ميدلزبره، فيما يقابل تشيلسي نظيره فريق بليموث، ويقابل توتنهام نظيره فريق برايتون في الدور ذاته.

وتقام مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الرابع حتى السابع من شهر فبراير المقبل.