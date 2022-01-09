تأجيل مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون.. ورابطة الدوري الإنجليزي تكشف مصير البريميرليغ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مباراة إيفرتون ضد ضيفه ليستر سيتي يوم الثلاثاء بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق الزائر وغياب عدة لاعبين لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية.

وهذه هي المباراة رقم 19 التي تؤجل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على طلب ليستر لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد) بسبب حالات COVID-19 والإصابات واللاعبين في مهمة دولية في كأس الأمم الأفريقية.

وكان بريندان رودجرز مدرب ليستر ألمح إلى أن فريقه ربما يطلب تأجيل المباراة بعد إشراك ثمانية لاعبين فقط من الفريق الأول في الفوز 4-1 على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت.

ويغيب عن ليستر 11 لاعبا من بينهم جيمي فاردي وجوني إيفانز وريكاردو بيريرا للإصابة بالإضافة إلى كليتشي إيهيناتشو وويلفريد نديدي ودانييل أمارتي للمشاركة في كأس الأمم.

وقامت رابطة الدوري بتأجيل مباراتين لإيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.

ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة متقدما بست نقاط على إيفرتون صاحب المركز 15.

Everton's match against Leicester at Goodison Park, on Tuesday 11 January, has regrettably been postponed The Premier League Board accepted Leicester City’s application as they do not have the required number of players available More: https://t.co/VMe9cyCYRm #EVELEI pic.twitter.com/oUWWPhegiK — Premier League (@premierleague) January 9, 2022

وأصدرت الرابطة بيانًا قالت فيه: ”نعتذر عن الإزعاج والاضطراب الذي لحق بالمشجعين الذين خططوا لحضور المباراة ومشاهدتها، وندرك أن التأجيلات ستخيب آمال الجماهير“.

وأضافت: ”تهدف الرابطة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الوضوح، ولكن للأسف يجب أحيانًا إجراء تأجيلات في غضون مهلة قصيرة، لأن السلامة هي أولويتنا، حيثما كان ذلك ممكنًا، سيحاول الدوري إبقاء المشجعين على اطلاع دائم إذا أصبحت الألعاب في خطر في يوم المباراة“.

إرشادات التأجيل

وواصلت الرابطة في بيانها: ”يقوم مجلس الإدارة بتقييم الطلبات لتأجيل المباريات على أساس كل حالة على حدة، بناءً على القواعد الحالية وإرشادات تأجيل COVID-19 المعدلة، سيقوم المجلس بتقييم عدد من العوامل، بما في ذلك قدرة النادي على تشكيل فريق؛ الحالة والشدة والتأثير المحتمل لتفشي COVID-19 في النادي؛ وقدرة اللاعبين على الاستعداد للمباراة ولعبها بأمان.

”يجب على مجلس الإدارة أيضًا النظر في المخاطر الأوسع للمعارضة والأشخاص الآخرين الذين قد يتعامل معهم ممثلو النادي“.

”إن النية الجماعية للأندية والدوري هي مواصلة الجدول الزمني الحالي للمباريات بأمان“.

”تظل صحة ورفاهية جميع المعنيين على رأس أولوياتنا وستواصل الرابطة مراقبة إرشادات الصحة العامة وتعكسها، مع المضي قدمًا دائمًا بحذر“.

”في ضوء الارتفاع الأخير في حالات COVID-19 في جميع أنحاء البلاد، أعاد الدوري الإنجليزي الممتاز تقديم تدابير الطوارئ، وتشمل هذه البروتوكولات مثل الاختبار المتكرر، وارتداء أغطية الوجه أثناء التواجد في المنزل، ومراقبة التباعد الاجتماعي والحد من وقت العلاج“.