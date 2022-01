تأجيل مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون.. ورابطة الدوري الإنجليزي تكشف مصير البريميرليغ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد تأجيل مباراة إيفرتون ضد ضيفه ليستر سيتي يوم الثلاثاء بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق الزائر وغياب عدة لاعبين لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية.

وهذه هي المباراة رقم 19 التي تؤجل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على طلب ليستر لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد) بسبب حالات COVID-19 والإصابات واللاعبين في مهمة دولية في كأس الأمم الأفريقية.

وكان بريندان رودجرز مدرب ليستر ألمح إلى أن فريقه ربما يطلب تأجيل المباراة بعد إشراك ثمانية لاعبين فقط من الفريق الأول في الفوز 4-1 على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت.

ويغيب عن ليستر 11 لاعبا من بينهم جيمي فاردي وجوني إيفانز وريكاردو بيريرا للإصابة بالإضافة إلى كليتشي إيهيناتشو وويلفريد نديدي ودانييل أمارتي للمشاركة في كأس الأمم.

وقامت رابطة الدوري بتأجيل مباراتين لإيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.

ويحتل ليستر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة متقدما بست نقاط على إيفرتون صاحب المركز 15.

Everton's match against Leicester at Goodison Park, on Tuesday 11 January, has regrettably been postponed

The Premier League Board accepted Leicester City’s application as they do not have the required number of players available

More: https://t.co/VMe9cyCYRm #EVELEI pic.twitter.com/oUWWPhegiK

— Premier League (@premierleague) January 9, 2022