كلوب ينفي انتهاء موسم تياغو ألكانتارا للإصابة

نفى يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انتهاء موسم لاعبه تياغو ألكانتارا للإصابة.

ولم يشارك تياغو، المنضم إلى ليفربول قادما من بايرن ميونخ في سبتمبر أيلول 2020، منذ الفوز 3/1 على نيوكاسل يونايتد في 16 ديسمبر كانون الأول بعد إصابة أعلى الفخذ.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد الفوز 4/1 على شروزبيري تاون القادم من الدرجة الثالثة في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد ”لن يبتعد حتى نهاية الموسم على الإطلاق“.

وأضاف ”إنها (إصابة) في المنطقة المحيطة بأعلى الفخذ، هذا هو الوضع وتحتاج إلى وقت، لم يتدرب هذا الأسبوع لكننا نتوقع عودته للتأهيل بدءا من الغد وسنرى الوضع بعد ذلك“.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة متأخرا بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستضيف ليفربول منافسه آرسنال في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الخميس.

قرعة دور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي https://t.co/gyCAyuQN8l pic.twitter.com/kglQDhDOL0 — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

ويفتقد ليفربول جهود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية.

وبعد مواجهة آرسنال في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من المقرر أن يلعب ليفربول مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم مع آرسنال في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن قرعة دور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي أسفرت عن مواجهة بين ليفربول وكارديف سيتي.

الفوز على شروسبري تاون

وعلى ملعب أنفيلد فاز ليفربول 4/1 على شروسبري تاون، حيث تقدم أيليوت بينيت لشروسبري تاون في الدقيقة 27، غير أن كيدي جوردون عدل الكفة لليفربول في الدقيقة 34.

ومنح الحكم ليفربول ركلة جزاء سجل منها فابينيو هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 44.

ووقع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88، وعاد فابينيو وسجل الهدف الرابع لليفربول في اللحظات الأخيرة من المباراة، لتنتهي المباراة على تفوق ليفربول 4/1 وتأهله إلى الدور الرابع.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات أن كايدي جوردون (17 عاما و96 يوما) بات ثاني أصغر لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفا في مباراة للفريق الأول.

وأصغر هداف في تاريخ ليفربول، هو الدولي الويلزي بن وودبورن، الذي سجل هدفا في شباك ليدز يونايتد، وعمره 17 يوما و45 يوما، في نوفمبر 2016.