قرعة دور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت، اليوم الأحد، قرعة الدور الرابع (دور الـ32) من كأس الاتحاد الإنجليزي، للموسم 2021/2022.

وجاءت قرعة الدور الرابع كالتالي:

ليفربول VS كارديف سيتي.

مانشستر سيتي VS فولهام.

تشيلسي VS بلايموث.

الفائز من مانشستر يونايتد وأستون فيلا VS ميدلزبره.

نوتنغهام فورست VS ليستر سيتي.

توتنهام VS برايتون.

إيفرتون VS برينتفورد.

ويستهام يونايتد VS كيدرمنيستر.

وولفرهامبتون VS نورويتش سيتي.

ساوثهامبتون VS كوفنتري سيتي.

ستوك سيتي VS ويغان أثليتك.

كريستال بالاس VS هارتليبول.

هيدرسفيلد VS بارنسلي.

كوينز بارك رينجرز VS بيتربوروه.

كامبريدج VS لوتون يونايتد.

بورنموث VS بورهام وود.

وتأهلت أندية ليفربول، وتوتنهام، وولفرهامبتون، إلى الدور الرابع (دور الـ32) في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما قلب الريدز تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 4/1، وأطاح توتنهام بمنافسه موركامب بالفوز عليه 3/1، في حين تفوق وولفرهامبتون 3/0 على شيفيلد يونايتد.

وفي وقت لاحق يلعب آرسنال مع نوتينغهام فورست، على أن تختتم مباريات الدور الثالث بمواجهة مانشستر يونايتد مع أستون فيلا، غدًا الإثنين.

وليستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، علمًا بأن آرسنال هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبًا، في حين نال مانشستر يونايتد اللقب 12 مرة، مقابل 8 مرات لكل من تشيلسي، وتوتنهام، و7 لليفربول وأستون فيلا، و6 لمانشستر سيتي، وبلاكبيرن روفرز.

تعليق كلوب

وعبّر المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن رضاه بعد الفوز 4/1 على شروسبري تاون في منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، رغم الغيابات.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): ”تدربنا ابتداءً من الجمعة، وهذا ما قررناه مع هذه التشكيلة، وقاتل الشبان بقوة، وعندما يدخل مرماك الهدف الأول يمكن أن تحدث أشياء كثيرة لكنني أحببت الطريقة التي استجبنا بها“.

وأضاف: ”بدأنا بخمسة فتيان صغار حقًا، إنهم لاعبون جيدون للغاية، ولعبنا العديد من التمريرات الآمنة في الشوط الأول، وكنا نعلم أننا يمكننا لعب كرة قدم أفضل في الشوط الثاني“.

وعن جوردون الذي بات ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا لليفربول في تاريخ الريدز قال المدرب الألماني: ”إنه موهبة حقيقية وقوته الأساسية هي اللمسة الأخيرة“.

وبسؤاله عن حالات كورونا في ليفربول، قال: ”لدينا حالة إيجابية إضافية واحدة فقط وهي ترينت ألكسندر أرنولد“.