قرعة دور الـ32 في كأس الاتحاد الإنجليزي

أقيمت، اليوم الأحد، قرعة الدور الرابع (دور الـ32) من كأس الاتحاد الإنجليزي، للموسم 2021/2022.

وجاءت قرعة الدور الرابع كالتالي:

ليفربول VS كارديف سيتي.

مانشستر سيتي VS فولهام.

تشيلسي VS بلايموث.

الفائز من مانشستر يونايتد وأستون فيلا VS ميدلزبره.

نوتنغهام فورست VS ليستر سيتي.

توتنهام VS برايتون.

إيفرتون VS برينتفورد.

ويستهام يونايتد VS كيدرمنيستر.

وولفرهامبتون VS نورويتش سيتي.

ساوثهامبتون VS كوفنتري سيتي.

ستوك سيتي VS ويغان أثليتك.

كريستال بالاس VS هارتليبول.

هيدرسفيلد VS بارنسلي.

كوينز بارك رينجرز VS بيتربوروه.

كامبريدج VS لوتون يونايتد.

بورنموث VS بورهام وود.

Here are your #EmiratesFACup fourth round fixtures 👇 (1/2) pic.twitter.com/SBUUQ11lC3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022

وتأهلت أندية ليفربول، وتوتنهام، وولفرهامبتون، إلى الدور الرابع (دور الـ32) في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما قلب الريدز تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 4/1، وأطاح توتنهام بمنافسه موركامب بالفوز عليه 3/1، في حين تفوق وولفرهامبتون 3/0 على شيفيلد يونايتد.