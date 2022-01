كأس الاتحاد الإنجليزي: تأهل ليفربول وتوتنهام وولفرهامبتون للدور الرابع (فيديو)

تأهل ناديا ليفربول وولفرهامبتون إلى الدور الرابع (دور الـ32) في كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما قلب الريدز تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 4/1، وأطاح توتنهام بمنافسه موركامب بالفوز عليه 3/1، في حين تفوق وولفرهامبتون 3/0 على شيفيلد يونايتد.

وعلى ملعب أنفيلد تقدم أيليوت بينيت لشروسبري تاون في الدقيقة 27، غير أن كيدي جوردون عدل الكفة لليفربول في الدقيقة 34.

ومنح الحكم ليفربول ركلة جزاء سجل منها فابينيو هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 44.

ووقع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 88، وعاد فابينيو وسجل الهدف الرابع لليفربول في اللحظات الأخيرة من المباراة، لتنتهي المباراة على تفوق ليفربول 4/1 وتأهله إلى الدور الرابع.

وتأهل توتنهام على حساب موركامب بعد الفوز 3/1.

وسجل أنطونيو كونور لموركامب في الدقيقة 33، وتعادل هاري وينكس لتوتنهام في الدقيقة 74، وسجل توتنهام هدفين في نحو ثلاث دقائق عبر لوكاس مورا وهاري كين في الدقيقتين 85 و88.

No mistake from the spot by Fabinho for @LFC 💯#EmiratesFACup pic.twitter.com/2hNeUu2FFG — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022

كما تأهل وولفرهامبتون على حساب شيفيلد يونايتد بعدما تفوق عليه 2/0.

وسجل دانييل بودينسي الهدف الأول لوولفرهامبتون في الدقيقة 14، وسجل نيلسون سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يختتم دانييل بودينسي الثلاثية في الدقيقة 80.

وتغلب لوتن تاون 4/0 على هاروغيت تاون، في حين تفوق نوريتش سيتي بنتيجة 1/0 على تشارلتون أثلتيك، وفاز ويستهام 2/0 على ليدز يونايتد سجلهما مانويل لانزيني وجارود بوين، كما تفوق ستوك سيتي بنتيجة 2/0 على ليتون أورينت.

وفي وقت لاحق يلعب آرسنال مع نوتينغهام فورست، على أن تختتم مباريات الدور الثالث بمواجهة مانشستر يونايتد مع أستون فيلا غدا الإثنين.

وسبق أن تأهل إلى دور الـ32 أندية مانشستر سيتي وميدلزبره وكوفنتري سيتي وهيديرسفيلد تاون وفولهام وكريستال بالاس وكامبردج يونايتد وبرايتون وليستر سيتي وويغان أثليتيك وبرينتفورد وبارنسلي وبيتربوره يونايتد كيديرمنست وكيديرمنستر وكوينز بارك رينجرز وبورام وود وبليموث أرجايل وتشيلسي وإيفرتون وساوثهامبتون وبورنموث.

Did he mean it? 🤔 Harry Winks with a spectacular goal for @SpursOfficial #EmiratesFACup pic.twitter.com/5AkFHWLhCh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2022

وليستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، علما أن آرسنال هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا، في حين نال مانشستر يونايتد اللقب 12 مرة، مقابل 8 مرات لكل من تشيلسي وتوتنهام، و7 لليفربول وأستون فيلا، و6 لمانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.