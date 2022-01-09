تقرير: كريستيانو رونالدو يبحث مع خورخي مينديز مصيره في مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية إلى أن النجم كريستيانو رونالدو عقد اجتماعا طارئا مع وكيل أعماله خورخي مينديز بشأن مستقبله في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهدت عودة رونالدو إلى أولد ترافورد الصيف الماضي فترة تألق رائعة لقائد البرتغال، حيث سجل 14 هدفًا في جميع المسابقات، ولم يضيع أي وقت في إثبات قيمته وقدرته بقميص فريقه القديم خاصة في اللحظات الحاسمة في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

ذا صن: كريستيانو رونالدو قام بشراء غرفة أوكسجين بتكنولوجيا عالية للحفاظ على لياقته البدنية https://t.co/IJ5slcacMS pic.twitter.com/zjbBETgZqn — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

ومع ذلك، فإن مستوى مانشستر يونايتد الجماعي ليس بالقوة التي كان يود أن يكون عليها، حيث لا يزال الفريق يكافح لتقديم أفضل ما لديه.

وأقيل المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير من منصبه في يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتم تعيين الألماني رالف رانجنيك بشكل مؤقت.

لكن مانشستر يونايتد لا يزال في المركز السابع في ترتيب الدوري ويقال أيضًا إن رونالدو يشعر بخيبة أمل من أسلوب لعب المدير الفني الألماني.

وقال مصدر مقرب من رونالدو في تصريحات نقلها موقع ”sportskeeda“: ”كريستيانو قلق للغاية بشأن ما يحدث في مانشستر يونايتد، الفريق يتعرض للكثير من الانتقادات وهو يعلم أنه يعتبر أحد القادة، هناك الكثير من المشاكل وكريستيانو يشعر بالضغط وهو متوتر للغاية، حسب الوضع“.

رقم جديد لكريستيانو رونالدو بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي https://t.co/U8fjUXYYFB pic.twitter.com/ApmgMck7x7 — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وقاد رونالدو الفريق إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكن أداء الفريق غير المتناسق في الدوري هو ما يقلقه، إذ إنه بعد ثلاثة انتصارات متتالية، أهدر يونايتد نقاطا في آخر ثلاث مباريات، بما في ذلك الخسارة 0/1 أمام وولفرهامبتون في أولد ترافورد في مباراتهم الأولى عام 2022.

وهذه النتائج تضر بطموحات الفريق في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أن كريستيانو رونالدو متعطش أيضًا لحصد المزيد من الألقاب، وهو الأمر الذي أصبح صعبًا بشكل متزايد مع فريق مثل مانشستر يونايتد.

وأضاف المصدر: ”رونالدو يريد بشدة أن يكون انتقاله إلى مانشستر يونايتد ناجحًا، لكنه بدأ يدرك أن الفوز بالألقاب مع الإعداد الحالي للفريق يمكن أن يكون صراعًا حقيقيًا“.

جماهير نيوكاسل تستقبل كريستيانو رونالدو بلافتات تدعوه للانضمام للفريق (صورة) https://t.co/a1VplNXChr pic.twitter.com/FUV8QipkVB — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وجاء خورخي مينديز لرؤيته وأمضوا وقتًا في الدردشة حول كيف تسير الأمور، والمشاكل التي يعتقدونها وكيفية حلها دون استبعاد أي شيء.

ويلعب مانشستر يونايتد مع أستون فيلا مرتين الأسبوع المقبل، حيث يستضيف فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي غدا الإثنين.

وبعد أن أصبح قريباً من بلوغ عمر 37 عامًا، لم يُظهر نجم ريال مدريد السابق أي علامات على تراجع أدائه طالما أنه قادر على الركض وتسجيل الأهداف فإن مانشستر يونايتد دائمًا لديه فرصة.