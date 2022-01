كونتي مدرب توتنهام يفتح الباب أمام عودة كريستيان إريكسن

ذكر موقع ”Todofichajes“ أن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، فتح الباب أمام عودة الدنماركي كريستيان إريكسن للفريق في الفترة الحالية، رغم كون اللاعب يعتمد على جهاز تنظيم لنبضات القلب.

وأنهى فريق إنتر ميلان تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الدنماركي لكون الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والقوانين تمنع اللاعبين من اللعب بجهاز تنظيم نبضات القلب، لكن الجهاز لا يشكل عائقا في دوريات أخرى.

وبحسب الموقع، ورغم أزمته القلبية، فإن عدة أندية أوروبية تفكر في إعادة النجم الدنماركي للعب مرة أخرى، أبرزها فريقه السابق أياكس الهولندي وتوتنهام وموناكو الفرنسي.

ويرغب لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن في العودة للعب على المستوى العالي لتحقيق حلمه في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر تنظيمها في قطر، خصوصا أن منتخب بلاده بلغ النهائيات من التصفيات الأوروبية متصدرا لمجموعته.

Looking forward to the future 🇩🇰🙏🏻 pic.twitter.com/sIZsBPWNgH

ودرب الإيطالي أنطونيو كونتي كريستيان إريكسن في إنتر ميلان، وساهم اللاعب في تتويج الفريق الإيطالي بلقب الدوري الإيطالي وإنهاء سيطرة يوفنتوس، رغم كون كونتي لم يمنحه في البداية فرصا كبيرة للعب، لكنه منفتح على إعادته لتوتنهام، فريقه السابق.

وكان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية في نهائيات أمم أوروبا الأخيرة خلال لقاء منتخب بلاده أمام فنلندا يوم 12 حزيران/يونيو 2021، وتم إنقاذ حياته من قبل الطاقم الطبي بعد عمل إنعاش لقلبه وتم نقله مباشرة للمستشفى، حيث مكث لفترة وركب جهازا لتنظيم نبضات القلب.

💙Tottenham Hotspur boss Antonio Conte says Christian Eriksen would be welcomed back to Spurs:

🔑”We are talking about a really important player. But especially a top man.”

🚪“I think for Christian, the door is always open.”

📺[@HaytersTV]#THFC #COYSpic.twitter.com/WRh2HDA03w

— Last Word On Spurs 🇮🇹 (@LastWordOnSpurs) January 7, 2022