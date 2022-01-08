كأس الاتحاد الإنجليزي: تشيلسي يفوز بخماسية وهزيمة محرجة لنيوكاسل من كمبريدج

أحرز روميلو لوكاكو هدفا خلال فوز تشيلسي 5-1 على تشيسترفيلد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، في هدفه الأول منذ إطلاق تصريحات أغضبت مدربه توماس توخيل.

وهز لوكاكو الشباك في الدقيقة 20، ليتقدم تشيلسي 3-صفر بعدما سجل قبله تيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي، ويفرض بطل أوروبا سيطرته على المباراة في ملعب ستامفورد بريدج.

وجعل أندرياس كريستنسن النتيجة 4-صفر قبل الاستراحة ثم سجل حكيم زياش من ركلة جزاء في الشوط الثاني، قبل أن يسجل الفريق المغمور هدفه الوحيد بواسطة أكواسي أسانتي.

واستُبعد لوكاكو، المنضم في صفقة قياسية للنادي، من تشكيلة تشيلسي خلال التعادل مع ليفربول في الدوري الممتاز، يوم الأحد الماضي، بعدما أجرى مقابلة تلفزيونية قبلها بثلاثة أسابيع وقال إنه غير سعيد بدوره في النادي وأبدى رغبته في العودة إلى إنتر ميلان.

وبعد إجراء جلسة لتصفية الأجواء مع توخيل، عاد لوكاكو إلى التشكيلة خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في قبل نهائي كأس الرابطة، يوم الأربعاء الماضي.

نيوكاسل يتعرض لهزيمة محرجة من كمبريدج ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي

مني نيوكاسل يونايتد بهزيمة محرجة وخسر 1-صفر أمام كمبريدج يونايتد، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما تقدم ليستر سيتي حامل اللقب وفاز 4-1 على واتفورد في الدور الثالث، اليوم السبت.

واستعرض نيوكاسل المتعثر في الدوري الممتاز عضلاته المالية وتعاقد مع كيران تريبيير، الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا، من أتلتيكو مدريد، يوم الجمعة، وظهر اللاعب الجديد لأول مرة.

لكن كمبريدج حقق مفاجأة وفاز بهدف جو أيرونسايد في الشوط الثاني، وأنقذ زميله الحارس ديميتار ميتوف عدة فرص، لتنطلق احتفالات مشجعي الفريق الفائز.

وضمن ليستر، الذي فاز على تشيلسي في نهائي الموسم الماضي ليحرز اللقب لأول مرة، الظهور في الدور الرابع بالتفوق بأهداف يوري تيليمانس وجيمس ماديسون وهارفي بارنز ومارك ألبرايتون.

وأحرز جواو بيدرو هدف واتفورد، الذي يقوده كلاوديو رانييري مدرب ليستر السابق، لكن في النهاية تأهل فريق المدرب بريندان رودجرز.

وفي وقت سابق اليوم، أصبح بيرنلي أول فريق من الدوري الممتاز يودع كأس الاتحاد هذا الموسم بعدما حوّل هدرسفيلد تأخره بهدف إلى فوز 2-1.

وأشعل ماتي بيرسون احتفالات مشجعي الفريق الزائر عندما سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعدما ارتقى لركلة ركنية نفذها سوربا توماس.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله جاي رودريجيز بضربة رأس في الدقيقة 28 قبل أن يدرك جوش كوروما التعادل للفريق الزائر بتسديدة مباشرة بعد كرة عرضية من زميله توماس في الدقيقة 74.

وقال كارلوس كوربيران مدرب هدرسفيلد: ”أنا سعيد حقا باللاعبين. كانت المباراة متوازنة في الشوط الأول، ثم لعبنا بشكل رائع في الشوط الثاني… لعبنا بشراسة كفريق“.

وفاز كريستال بالاس 2-1 على ميلوول بهدفي مايكل أوليسي وجان-فيليب ماتيتا، بينما خسر ديربي كاونتي 1-صفر أمام كوفنتري سيتي.

وحقق كيدرمينستر هارييرز، القادم من دوري الهواة الذي يمثل دوري الدرجة السادسة، مفاجأة ضخمة بالفوز 2-1 على ريدينج.

وسيظهر فريق آخر من دوري الهواة في الدور الرابع بعد فوز بوريهام وود 2-صفر على ويمبلدون.

واستمتع برنتفورد، الذي يشارك في الدوري الممتاز، بالفوز 4-1 خارج أرضه على بورت فيل بفضل ثلاثية برايان مبيومو.

وانتصر هارتلبول يونايتد 2-1 على بلاكبول، وتفوق ميدلسبره 3-2 على مانسفيد تاون بفضل هدف في الوقت بدل الضائع. وفاز فولهام 1-صفر على بريستول سيتي بعد وقت إضافي بفضل هدف هاري ويلسون.