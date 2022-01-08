ديلي ستار: مانشستر يونايتد ينسحب من سباق التعاقد مع هالاند.. وريال مدريد الأقرب لضمه

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد انسحب من سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وأن الأقرب للتعاقد معه هو ريال مدريد متصدر الليغا.

ويتنافس العديد من كبار أندية أوروبا للحصول على خدمات المهاجم النرويجي في الصيف المقبل بفضل تألقه اللافت مع دورتموند، حيث يتردد أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سيكون متاحا مقابل نحو 62.7 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في عقده وهو مبلغ بسيط بالنسبة للعديد من الأندية.

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ولقد كان مانشستر يونايتد في السباق منذ اليوم الأول حيث يبحث عن حل طويل الأمد للمهاجم الحالي إدينسون كافاني الذي من المتوقع رحيله بنهاية الموسم.

ويتنافس النادي مع غريمه المحلي مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان كذلك.

وكان قادة أولد ترافورد يأملون في أن تمنحهم علاقة المدير الفني المؤقت الحالي رالف رانجنيك بهالاند في سالزبورغ أفضلية في التعاقد معه، ولكن لا يبدو أن هذا هو الحال.

ولا يفكر مانشستر يونايتد الآن في التحرك نحو التعاقد مع المهاجم البارز، حسب صحيفة ”ديلي ستار“ التي قالت إن هالاند يود الانضمام للنادي الملكي وإن الشياطين الحمر قد قبلوا قراره على مضض.

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ويفكر ريال مدريد في التعاقد مع هالاند والفرنسي كيليان مبابي، الذي من المقرر أن يغادر باريس سان جيرمان مجانا في نهاية الموسم.

وأشاد رانجنيك بموهبة هالاند الشهر الماضي لكنه قلل من احتمال انضمامه إلى يونايتد، قائلا: ”هالاند مهاجم رائع، أعرف إمكانياته جديدا لأنني كنت في سالزبورغ عندما كان يلعب في الفريق، لقد كنت أيضا منخرطا قليلا في انتقال (هالاند) من مولده النرويجي إلى سالزبورغ لذلك أعرف كفاءة اللاعب، لكن في غضون ذلك، أدرك العالم بأسره مدى جودة اللاعب، قبل عامين ، كان عدد قليل من الناس من يؤمنون به.“

البحث عن بديل

وسيضطر مانشستر يونايتد الآن للبحث في مكان آخر عن مهاجم صريح مع عدم استقرار كافاني وأنطوني مارسيال في النادي ورغبتهما في الرحيل.

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إذ يشعر المهاجم الأوروغواياني بالضيق بسبب قلة مشاركاته في المباريات ويبحث عن الابتعاد عن أولد ترافورد هذا الشهر، لكن رانجنيك أوضح أن كافاني جزء من خططه حتى نهاية الموسم وسيبقى في النادي.

وقال رانجنيك: ”لقد أجرينا عددا قليلا من المحادثات في الأسبوعين الماضيين، وربما يكون كافاني اللاعب الذي تحدثت إليه كثيرا، أخبرته منذ اليوم الأول أنه لاعب مهم للغاية، وربما اللاعب الوحيد الذي يمكنه اللعب كمهاجم صريح، وكما قلت من قبل، فإن مهنيته وأخلاقياته في العمل رائعة“.

وأتم: ”أخبرته أنني أريده بشدة أن يبقى حتى نهاية الموسم وهو يعرف مدى تقديري واحترامي له، إنه يعلم أنني بالتأكيد لن أتركه يرحل، بالنسبة لي، إنه لاعب مهم للغاية لبقية الموسم في فريق لا يزال يلعب في ثلاث مسابقات، نحن بالتأكيد بحاجة إليه ومن الواضح أنه يجب أن يبقى“.