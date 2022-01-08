سبورت: برشلونة يفكر في التعاقد مع آداما تراوري حال رحيل عثمان ديمبلي

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، إن برشلونة سيعمل على التعاقد مع لاعبه السابق، الإسباني آداما تراوري، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، لتعويض رحيل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو المقبل ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وقالت تقارير إن إدارة برشلونة قد تعمل على بيع اللاعب في يناير الحالي حال رفضه التجديد، أو حتى تجميده.

موندو ديبورتيفو: عثمان ديمبلي الهدف الأول لبايرن ميونخ https://t.co/AxXNr9Plrx pic.twitter.com/orj2hwwu7L — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة يعمل على ضم آداما تراوري إذا لم يجدد عثمان ديمبلي عقده مع النادي، وأضافت أن تراوري على استعداد للعودة إلى كامب نو، وإنه يتواصل مع غرفة تبديل ملابس البلوغرانا.

وبحسب ”سبورت“ فإن البرتغالي خورخي مينديز وكيل تراوري يقود بالفعل عملية يمكن أن تؤدي إلى عودة اللاعب إلى كامب نو.

ويملك برشلونة علاقات جيدة مع خورخي مينديز وإدارة وولفرهامبتون، كان أبرزها انتقال المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو في الصيف قبل الماضي من البلوغرانا إلى النادي الإنجليزي، كم تم إعارة فرانسيسكو ترينكاو من برشلونة لوولفرهامبتون الصيف الماضي.

من نصح أداما تراوري بخدعة زيت الأطفال؟ https://t.co/TTIl39z5fH pic.twitter.com/iHx9fzz3xB — إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2021

وقالت ”سبورت“ إن تراوري، البالغ من العمر 25 عاما، سيكون سعيدًا بعودته إلى برشلونة من جديد، خاصة أن لديه علاقات صداقة جيدة مع عدد من لاعبي الفريق الكتالوني، وبالتحديد جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو والوافد الجديد فيران توريس.

لكن مهمة برشلونة في التعاقد مع تراوري لن تكون سهلة، إذ ذكرت الصحيفة أن البلوغرانا سيواجه منافسة من أندية إنجليزية وأبرزها توتنهام الذي سأل عن اللاعب.

يشار إلى أن آداما تراوري تدرج في برشلونة، لكنه لعب للفريق الأول 4 مباريات فقط، سجل فيها هدفا، قبل أن يغادر صيف 2015 إلى أستون فيلا ومنه إلى ميدلزبره صيف 2016، ويلعب مع وولفرهامبتون منذ صيف 2018.

برشلونة: تجديد عقد ديمبلي لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك https://t.co/lNUnS4xnd5 pic.twitter.com/1zc5pJzS4w — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن تراوري شارك الموسم الحالي في 20 مباراة مع وولفرهامبتون بواقع 1087 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع فيها، علما أن عقده مع الفريق الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2023.

وبالمجمل لعب تراوري مع وولفرهامبتون 151 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 18.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة اليوم السبت مع غرناطة في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.