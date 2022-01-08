ديلي ميل: مانشستر سيتي واثق من تجديد عقد رحيم سترلينغ

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن رحيم سترلينغ يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي، رغم أنه كان يرتبط بالانتقال إلى برشلونة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ فإن مانشستر سيتي واثق من أن سترلينغ سيوقع عقدًا جديدًا قبل الصيف المقبل، بعد تحسن العلاقة بين اللاعب ومدربه الإسباني بيب غوارديولا.

هدف لإنكلترا!!!!!!! رحيم ستيرلينغ لم يرحم ألمانيا و يسجل الهدف الأول لإنكلترا 🔥#انكلترا_المانيا #يورو pic.twitter.com/1aRTqPpEWg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 29, 2021

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لرحيم سترلينغ مع مانشستر سيتي في يونيو 2023.

وأوضحت الصحيفة أن نجم منتخب إنجلترا كان يفكر في اللعب لبرشلونة أو ريال مدريد، غير أن تحسن علاقته مع غوارديولا عزز الآمال في تجديد العقد بين الطرفين.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن مانشستر سيتي يريد معرفة موقف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قبل نهاية الموسم الحالي.

وأفادت ”ديلي ميل“ بأن سترلينغ سيظل ينتظر ليرى مقدار الوقت الذي سيحصل عليه للعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل الالتزام بالنادي الذي انضم إليه من ليفربول مقابل 49 مليون جنيه إسترليني قبل سبع سنوات.

لكن في تطور مهم، وافق لأول مرة على أنه لن يغادر سيتي مانشستر هذا الشهر.

#إنكلترا_كرواتيا ⚽️🔥 ⚽️🥅 رحيم ستيرلينغ يوقع على أول هدف لإنكلترا بعد تمريرة عميقة بغاية الروعة من فيليبس#يورو2020 pic.twitter.com/vYmvNTN5g6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 13, 2021

وفي أكتوبر الماضي تسبب سترلينغ في اضطرابات في مانشستر سيتي بقوله إنه منفتح على فكرة الرحيل عن الفريق للحصول على مزيد من الدقائق، وغالبًا ما تحدث عن اهتمامه باللعب خارج إنجلترا.

ولكن مع وجود صعوبات مالية في برشلونة، يبدو أنه قد توصل إلى استنتاج مفاده أن مثل هذه الخطوة من غير المرجح أن تتحقق بحسب ما ذكرت ”ديلي ميل“.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي يريد حل قضية عقد سترلينغ قبل الصيف المقبل لأن إدارة النادي لديها سياسة عدم السماح للاعبين بالدخول في العام الأخير من العقد دون التوصل إلى الحسم.

وشارك سترلينغ الموسم الحالي في 25 مباراة مع مانشستر سيتي، بواقع 1551 دقيقة، سجل فيها 9 أهداف وصنع 3.

سبورت: رحيم ستيرلينغ وافق على الانضمام إلى برشلونة https://t.co/XhwvW9EQUQ pic.twitter.com/oSisVvTmOR — إرم سبورت (@EremSports) October 5, 2021

وبالمجمل لعب سترلينغ، البالغ من العمر 27 عاما، مع مانشستر سيتي 317 مباراة، سجل فيها 123 هدفا، وصنع 89.

وانضم سترلينغ من ليفربول إلى مانشستر سيتي صيف عام 2015 مقابل 63 مليون يورو.

يشار إلى أن مانشستر سيتي من المقرر أن يلعب مع تشيلسي يوم 15 يناير في قمة مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.