تايلور وارد تكشف عن خاتم زفافها من رياض محرز بعد زواجهما (صور)

كشفت تايلور وارد عن خاتم الزفاف الماسي الذي أهداه لها زوجها رياض محرز، قائد الجزائر وجناح مانشستر سيتي، بعد زفافهما سرا أواخر العام الماضي، حيث أهداها خاتما تبلغ قيمته 400 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إنه بعد تأكيد خبر الزواج، انتقلت عارضة الأزياء المتزوجة حديثًا إلى حسابها في ”إنستغرام“، اليوم الجمعة، وكشفت عن خاتم زفافها الماسي في لقطة ساحرة لنفسها، وهي ترتدي فستانًا أبيض وتمسك باقة من الورود.

وعرضت تايلور خاتم الخطوبة السوليتير الذي ارتدته في يدها اليمنى، بالإضافة إلى خاتم جديد يضم ثلاث ماسات ضخمة ارتدته في يديها اليسرى، مما يشير إلى أنه خاتم الزفاف.

وتزوجت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 23 عامًا، وجناح مانشستر سيتي، البالغ 30 عامًا، وفقا للشريعة الإسلامية، ووقعا عقدًا لضمان زواجهما قانونًا بموجب الشريعة الإسلامية، حسبما ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وقد ظهرت تايلور، التي تستمتع حاليًا بعطلة في دبي، في المرآة لتتباهى بفستانها وخاتمها الجديد، حيث تميز الفستان ذو الرقبة العالية بجوانب مقصوصة وتنورة ملفوفة مثيرة، بينما صممت عارضة الأزياء شعرها الأشقر في شكل ذيل حصان أنيق.

لكن مما لا شك فيه أن الماسة الجديدة في إصبع زفافها هي التي لفتت الانتباه، بعد أن نقلت خاتم خطوبتها إلى يدها اليمنى.

وأكدت تايلور أنها تزوجت من محرز عبر تعليق على حسابها في إنستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكشفت أن الزوجين يخططان الآن لحفل آخر في المملكة المتحدة لجعل زواجهما قانونيًا في البلاد.

وصرح مصدر لصحيفة ”ذا صن“ بأن رياض وتايلور ”متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد إقامة مراسم الزواج أواخر العام الماضي، وكان من المهم اتباع تقاليد دينه.

”كان الحفل قصيرًا ولكنه رائع، ويستعد الزوجان لحفل زفاف آخر في بريطانيا وسيكون حدثا كبيرا. تايلور ورياض متحمسان للغاية ويحبان بعضهما البعض كثيرًا“.

رياض محرز يتزوج تايلور وارد على الشريعة الإسلامية قبل أمم أفريقيا https://t.co/ZdRCjEQAwS pic.twitter.com/6g8LeATNk6 — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

ونشرت تايلور ليلة الخميس صورا من عطلتها في دبي، في الوقت الذي أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن محرز قد يصل اليوم إلى مقر المعسكر الحالي للمنتخب الوطني في قطر استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وقال الاتحاد إن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب يعرف كل شيء عن زفاف محرز، ومنحه التصريح بالغياب عن مباراة غانا الودية التي فازت بها الجزائر 3-صفر، يوم الأربعاء الماضي في قطر.

وقالت تقارير إعلامية بريطانية إن محرز استغل هذه الفترة في قضاء بضعة أيام من شهر العسل مع زوجته تايلور في دبي.

وسيقود محرز منتخب بلاده للدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية عندما يبدأ مشواره بالبطولة بمواجهة سيراليون ضمن المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية في المجموعة ذاتها.