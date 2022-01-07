ما هي فرصة محمد صلاح للفوز بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم؟

بات الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، قريبا من الفوز بجائزة The Best التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، وذلك بعدما ظهر في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة في 2021، وذلك للمرة الثانية بعد 2018.

وأعلن ”فيفا“، يوم الجمعة، القائمة النهائية المرشحة للفوز بالجائزة، وضمت صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وسيتم إعلان الفائز بالجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيتم بشكل افتراضي في مقر الفيفا في زيوريخ بسويسرا، في 17 يناير كانون الثاني الحالي.

وحل صلاح ثالثا في 2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش الذي حصد الجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني، بينما حل رابعا وسادسا في جائزة الأفضل خلال 2019 و2020 على الترتيب.

محمد صلاح، ميسي ، ليفاندوفسكي ، من يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم.#TheBest #FIFATHEBEST — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

فرص فوز صلاح

لا شك أن تألق صلاح الموسم الماضي مع ليفربول ومنتخب مصر جعله ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي أعلنها اليوم ”فيفا“، خلال حفل افتراضي تم بثه على الإنترنت، بمشاركة كريستين ليلي اللاعبة الأمريكية السابقة، والدولي الألماني السابق سامي خضيرة.

لكن بلا شك طريقة التصويت ساهمت في ظهوره في القائمة النهائية، حيث يتم التصويت لاختيار المرشحين الثلاثة من قبل لجنة تحكيم دولية تضم المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للسيدات/ الرجال (واحد لكل فريق)، والقادة الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للسيدات/ الرجال (واحد لكل فريق)، وصحفيا متخصصا من كل دولة يمثلها منتخب وطني، وبالإضافة لأصوات الجماهير المسجلة على موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت، وهذه هي نقطة قوة صلاح.

ولا شك أن جماهير مصر والعالم العربي وكذلك كافة المعجبين بصلاح وليفربول في جميع أنحاء العالم صوتوا له، وسيواصلون التصويت لحين موعد حفل توزيع الجوائز بعد عشرة أيام في زيوريخ.

رسميا.. محمد صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة "TheBest" https://t.co/1Pyyw0YEHh pic.twitter.com/ptkG7fVQQL — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

أرقام محمد صلاح

خلال 2021 قاد صلاح منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تنطلق يوم الأحد المقبل في الكاميرون، وكذلك المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ومع ناديه ليفربول احتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه ينفرد حاليا بقمة ترتيب هدافي البطولة في الموسم الجاري برصيد 16 هدفا، يليه زميله في ليفربول ديوغو جوتا بعشرة أهداف.

في المقابل، توج ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة، بكأس كوبا أمريكا لأول مرة مع الأرجنتين الصيف الماضي، بالفوز على البرازيل في استاد ماراكانا في النهائي، وكذلك كأس ملك إسبانيا مع ناديه السابق برشلونة.

وحصل ميسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، وجاء ليفاندوفسكي وصيفا، والإيطالي جورجينيو في المركز الثالث، بينما احتل صلاح المركز السابع.

لكن ميسي لا يظهر بشكل مقنع حاليا مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، ويتعرض لانتقادات كثيرة مما يؤثر على إمكانية فوزه بالجائزة، خاصة بعد تعرضه لانتقادات كثيرة إثر فوزه بالكرة الذهبية بداعي أن ليفاندوفسكي أحق منه بالفوز.

وأحرز قائد الأرجنتين والهداف التاريخي لبرشلونة ستة أهداف فقط في 16 مباراة في كافة المسابقات مع باريس سان جيرمان حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، توج ليفاندوفسكي بلقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني، وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في البوندسليغا، لكنه لم يحقق إنجازات تذكر مع منتخب بولندا الذي ودع بطولة ”يورو 2020“ من الدور الأول.