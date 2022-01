رانجنيك يدعو اللاعبين للوحدة لإنهاء معاناة مانشستر يونايتد

قال رالف رانجنيك، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، إن الفريق يحتاج إلى إظهار الوحدة في أرض الملعب وسط تكهنات وسائل إعلام عن استياء بعض اللاعبين من أساليب لعب المدرب الألماني، منذ توليه المسؤولية خلفا للمدرب أولي غونار سولشاير.

وتلقى يونايتد أول هزيمة له تحت قيادة رانجنيك أمام وولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث تحسر المدرب على أداء مهلهل كان تكرارا لمعاناة الفريق هذا الموسم.

وتركت الهزيمة 1-صفر يونايتد في المركز السابع، متأخرا بأربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وقال رانجنيك للصحفيين قبل مواجهة ضيفه أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين: ”حققنا بعض التقدم، لكن من الواضح أن مواجهة وولفرهامبتون كانت خطوة إلى الوراء، وانتكاسة للعمل الذي أظهرناه قبلها.

”نحتاج لمواصلة العمل الجماعي. لن نستحوذ على الكرة بشكل أفضل سوى من خلال العمل الجماعي. علينا القيام بالأشياء معا، بشغف وحماس وقوة. كانت هذه هي المشكلة أمام وولفرهامبتون“.

وأضاف أن اللاعبين ما زالوا يتأقلمون على خططه.

🧠 Our interim boss explains that having a big squad leads to selection headaches ⬇️#MUFC | #FACup

— Manchester United (@ManUtd) January 7, 2022