توخيل: تشيلسي ربما يسعى لتعزيز صفوفه في فترة انتقالات يناير

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، إن فريقه ربما يسعى لتعزيز صفوفه هذا الشهر في فترة انتقالات يناير؛ بسبب معاناة بعض لاعبيه من إصابات طويلة.

وسيغيب الظهير الأيسر بن تشيلويل على الأرجح حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة الشهر الماضي، بينما يغيب المدافع تريفوه تشالوباه والظهير الأيمن ريس جيمس بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة تشيسترفيلد، المنتمي للدرجة الخامسة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت: ”ندرس هذا الأمر ونتشاور مع الطاقم المعاون ومجلس الإدارة.

”نبحث جميع الخيارات المتاحة كما نفعل دائما. نظرا لوجود أربع إصابات طويلة نبحث عن خيارات في سوق الانتقالات لكن دون ضغوط كبيرة“.

وقال توخيل إن المدافع سيزار أزبليكويتا ولاعب الوسط كاي هافيرتز باتا جاهزين لخوض مباراة يوم السبت، بعد إصابتهما في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام توتنهام هوتسبير في منتصف الأسبوع.

