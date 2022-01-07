توخيل: تشيلسي ربما يسعى لتعزيز صفوفه في فترة انتقالات يناير

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، إن فريقه ربما يسعى لتعزيز صفوفه هذا الشهر في فترة انتقالات يناير؛ بسبب معاناة بعض لاعبيه من إصابات طويلة.

وسيغيب الظهير الأيسر بن تشيلويل على الأرجح حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة الشهر الماضي، بينما يغيب المدافع تريفوه تشالوباه والظهير الأيمن ريس جيمس بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة تشيسترفيلد، المنتمي للدرجة الخامسة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت: ”ندرس هذا الأمر ونتشاور مع الطاقم المعاون ومجلس الإدارة.

”نبحث جميع الخيارات المتاحة كما نفعل دائما. نظرا لوجود أربع إصابات طويلة نبحث عن خيارات في سوق الانتقالات لكن دون ضغوط كبيرة“.

وقال توخيل إن المدافع سيزار أزبليكويتا ولاعب الوسط كاي هافيرتز باتا جاهزين لخوض مباراة يوم السبت، بعد إصابتهما في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام توتنهام هوتسبير في منتصف الأسبوع.

Here to respect the tie. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2022

وأضاف المدرب الألماني أن قلب الدفاع أندرياس كريستنسن عاد إلى التدريبات بعد التعافي من إصابة في الظهر.

وأضاف توخيل: ”اشتكى أزبليكويتا من بعض التقلصات في المباراة الماضية، لكنه لا يعاني من أي إصابة. حالة كاي طيبة ويعتني به الأطباء وإخصائي العلاج الطبيعي.

”شارك أندرياس كريستنسن في التدريبات أمس، ونتمنى أن يكون قد تعافى بشكل نهائي. سنجري حصة مران أخرى في وقت لاحق، ونتمنى أن تبقى حالته مستقرة؛ لأنه سيمنحنا المزيد من الخيارات“.

وقال توخيل إن تياغو سيلفا ونغولو كانتي سيواصلان الغياب بعد إصابتهما بكوفيد-19، يوم الأربعاء.

وأضاف: ”لا يعانيان من أي أعراض لكنهما سيغيبان بالطبع“.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة من 21 مباراة، متأخرا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن قائمة نهائية مختصرة للمدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة النهائية الألماني توماس توخيل، والإسباني بيب غوارديولا، والإيطالي روبرتو مانشيني، مدربي فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ومنتخب إيطاليا على الترتيب.

وأعاد توخيل، 48 عاما، الهيبة لتشيلسي، بعد تعيينه مدربا للفريق اللندني في يناير من العام الماضي، ليقوده للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه في مايو الماضي.